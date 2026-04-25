جريمة مروعة تهز المكسيك: ملكة جمال سابقة تقتل بـ 12 رصاصة

لقيت ملكة الجمال السابقة كارولينا فلوريس غوميز مصرعها برصاص حماتها في مكسيكو سيتي، في جريمة مروعة هزت البلاد. التحقيقات جارية لتعقب المتهمة الرئيسية.

اهتزت العاصمة المكسيك ية مكسيكو سيتي ب جريمة مروعة هزت أركان المجتمع، حيث لقيت كارولينا فلوريس غوميز ، ملكة جمال سابقة وصانعة محتوى مؤثرة، حتفها بطريقة وحشية داخل شقتها الفاخرة في حي بولانكو الراقي.

وقد تعرضت كارولينا البالغة من العمر 27 عاماً لوابل من الرصاص، حيث أصيبت بـ 12 طلقة في الوجه والرقبة والرأس، مما أدى إلى وفاتها على الفور. التحقيقات الأولية كشفت عن تورط حماتها، إريكا ماريا هيريرا كوريانت، البالغة من العمر 63 عاماً، كمتهمة رئيسية في هذه الجريمة البشعة، وهي لا تزال هاربة من العدالة حتى هذه اللحظة. التفاصيل المروعة للجريمة بدأت تتكشف مع فحص كاميرات المراقبة المثبتة داخل الشقة، والتي وثقت لحظات صادمة ومفصلة لما حدث.

تظهر التسجيلات كارولينا وهي ترتدي ملابس منزلية مريحة وتتحرك بحرية في غرفة المعيشة، قبل أن تدخل مع حماتها إلى إحدى غرف الشقة. بعد لحظات، دوى صوت إطلاق نار مدوٍ، تبعه صرخات استغاثة، ثم المزيد من الطلقات المتتالية. وبعد تنفيذ الجريمة بوحشية، عادت الحماة إلى غرفة المعيشة بهدوء تام، وكأن شيئاً لم يكن، لتلتقي بابنها وزوج الضحية. هذه التفاصيل المروعة أثارت صدمة وغضباً واسعاً في أوساط المجتمع المكسيكي.

التحقيقات الجنائية تتجه نحو كشف الدوافع الحقيقية وراء هذه الجريمة المروعة. وقد أقر الزوج، خلال التحقيقات الأولية، بأن والدته هي من أطلقت النار على زوجته، بينما كان هو وطفلهما الرضيع البالغ من العمر 8 أشهر موجودين داخل الشقة في وقت وقوع الجريمة. هذا الاعتراف أثار العديد من التساؤلات حول دور الزوج في الحادث، وما إذا كان على علم مسبق بخطط والدته.

كما أثيرت تساؤلات حادة حول سبب التأخر في الإبلاغ عن الجريمة حتى اليوم التالي، مما أثار شكوكاً حول محاولة التستر على الحقيقة أو إخفاء أدلة مهمة. كارولينا فلوريس غوميز لم تكن مجرد ملكة جمال سابقة، بل كانت شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت تعمل كصانعة محتوى ناجحة ولديها قاعدة جماهيرية واسعة. كانت كارولينا، التي تنحدر من مدينة إنسينادا بولاية باها كاليفورنيا، قد حصلت على لقب Miss Teen Universe Baja California عام 2017، وكانت معروفة بجمالها وأناقتها وحضورها القوي.

بالإضافة إلى ذلك، كانت كارولينا أماً محبة لطفل رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر، وكانت تعتني به وترعاه بكل حب واهتمام. فقدانها بهذه الطريقة المأساوية ترك فراغاً كبيراً في حياة عائلتها وأصدقائها ومحبيها. التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة قد تكون نتيجة لخلافات عائلية عميقة الجذور أو دوافع أخرى تتعلق بالغيرة أو الصراعات الشخصية بين الضحية وحماتها.

وقد عثر المحققون على تسجيلات صوتية من جهاز مراقبة الطفل، تكشف عن توترات سابقة بين كارولينا وإريكا ماريا، مما يعزز فرضية وجود خلافات شخصية أدت إلى هذه الجريمة المروعة. الشرطة المكسيكية تواصل جهودها الحثيثة لتعقب وإلقاء القبض على المتهمة الرئيسية، إريكا ماريا هيريرا كوريانت، وتقديمها إلى العدالة. كما تقوم الشرطة بجمع المزيد من الأدلة والشهادات لتحديد جميع المتورطين في هذه الجريمة، والكشف عن الدوافع الحقيقية وراءها.

هذه الجريمة المروعة سلطت الضوء على مشكلة العنف الأسري في المكسيك، وأثارت دعوات إلى تشديد القوانين وتوفير المزيد من الحماية للنساء المعرضات للخطر. كما دعت العديد من المنظمات الحقوقية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية، لضمان تحقيق العدالة للضحية وعائلتها. هذه الحادثة المأساوية تذكرنا بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الأسرة، وتعزيز قيم الاحترام والتسامح والحوار بين أفراد المجتمع





