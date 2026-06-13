جدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول حفلات افتتاح كأس العالم 2026 بين إشادة بالعروض وانتقادات للمقاعد الفارغة وأسعار التذاكر

تعرض هذه المقالة للمناقشات المثارة حول حفلات افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026 في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، والتي شملت مقارنات مع افتتاح مونديال قطر 2022، وانتقادات للمحتوى الفني والمقاعد الفارغة وارتفاع أسعار التذاكر، مع ذكر أبرز الحفلات والمشاركين

شهدت حفلات افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2026، التي أقيمت في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، جدلاً واسعاً ونقاشات حادة على منصات التواصل الاجتماعي. تركزت الانتقادات على محتوى العروض الفنية والمقاعد الفارغة وارتفاع أسعار التذاكر .

وللمرة الأولى في تاريخ بطولة كأس العالم، نظمت ثلاث حفلات افتتاح في ثلاث دول مختلفة خلال نحو 48 ساعة. كان آخر هذه الحفلات في ملعب سوفاي في لوس أنجليس بالولايات المتحدة، حيث تميز بطابع هوليوودي، بمشاركة النجمة كاتي بيري وعدد من نجوم الموسيقى، وحضور مشاهير مثل بيل غيتس وتوم كروز وديفيد بيكهام الذي كشف عن نجمة جديدة على ممشى المشاهير رفقة زوجته فيكتريا.

في المقابل، غاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المباراة الافتتاحية بين الولايات المتحدة وباراغواي التي فاز فيها المنتخب الأمريكي بفارق كبير، بينما حضر وزير الخارجية ماركو روبيو المباراة. ورداً على هذه الفعاليات، تناقل مستخدمون على منصة إكس آراء متباينة؛ إذ وصف بعضهم الحفلات بأنها "بسيطة وتجسد ثقافة كل بلد"، بينما أشار آخرون إلى أنها جاءت "متواضعة" مقارنة بحجم الحدث، مع الإشادة بحفل المكسيك كالأفضل بين حفلات الافتتاح الثلاث.

أثارت حفلات الافتتاح مقارنات مع حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، حيث رأى بعض النشطاء أن حفلات 2026 لم ترقَ إلى مستوى الحدث السابق من حيث الإبداع والرسالة الثقافية. وأعرب ناشط يدعى عزيز سدري عن خيبة أمله، قائلاً إن حفل لوس أنجليس كان "مجرد استعراض غنائي تقليدي" اعتمد على الموسيقى والأضواء دون فكرة مبتكرة أو رسالة مؤثرة، واعتبر أن افتتاح قطر 2022 بقي "حاضراً في الأذهان" لأنه "لم يكن مجرد عرض فني، بل سرد قصة وهوية وثقافة ورسالة إنسانية".

من ناحية أخرى،سلط الضوء آخرون على الأداء "المذهل" لمغنيات عالميات خلال العروض في الدول الثلاث. وت引资 particularly to the performance of Palestinian-Chilean singer Eliana, who incorporated Arabic lyrics and wore a Palestinian keffiyeh during her performance in Canada.

Additionally, in the U.S. ceremony, Katy Perry performed the song "Wonder" alongside a 10-year-old child named Tius, a moment that garnered significant interaction. After her performance, Perry sat in the stands holding the hand of former Canadian Prime Minister Justin Trudeau. في المقابل، انتقد ناشطون مثل علي أبو طبل حفل الافتتاح في كندا ووصفه بأنه "انطلاقة مخيبة"، مشيراً إلى مشاهد المقاعد الفارغة في الملعب مما أثار تساؤلات حول الإقبال الجماهيري.

كما توسعت مخاوف مماثلة بشأن عدم بيع كل التذاكر وانتشار المقاعد الشاغرة في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في ملعب بالمكسيك، مما يعكس تحديات مستمرة تتعلق بأسعار التذاكر وجاذبية البطولة للجمهور. هذه الانتقادات والتقارير تبرز فجوة بين التوقعات الضخمة لكأس عالم تشترك في استضافته ثلاث دول، وواقع التنظيم والعروض التي قد لا توفي بالوعود الإعلامية





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كأس العالم 2026 حفلات الافتتاح منتخب الولايات المتحدة مقاعد فارغة أسعار التذاكر

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