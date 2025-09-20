جدل حول نقش سلوان: نتنياهو يتهم أردوغان بعرقلة استعادة قطعة أثرية

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً بعد اتهامه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعرقلة استعادة نقش سلوان، وهو لوح حجري أثري يزعم أنه يثبت 'يهودية' القدس. التفاصيل الكاملة حول التصريحات وردود الفعل والجدل التاريخي حول النقش، وعلاقته بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً خلال زيارة لنفق تهويدي قرب المسجد الأقصى، برفقة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. زعم نتنياهو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان السبب وراء عدم تسليم ما أسماه ' نقش سلوان '، وهو لوح حجري أثري يزعم أنه يثبت 'يهودية' القدس . أوضح نتنياهو أن محاولته الأولى للحصول على اللوح تعود لعام 1998، حين عرض على رئيس الوزراء التركي آنذاك مسعود يلماز مبادلة النقش بأي قطعة أثرية عثمانية موجودة.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال فعالية أُطلق عليها اسم 'افتتاح النفق القديم' داخل القدس المحتلة، وألقى فيها خطاباً شديد اللهجة أكد فيه أن القدس، بدعم أمريكي، هي عاصمة الاحتلال الإسرائيلي ولن تقسم أبداً، مشدداً على عدم وجود ما يُسمى 'الدولة الفلسطينية'. هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة، خاصة فيما يتعلق بادعاءاته حول دور تركيا في قضية النقش. النقش يمثل جزءاً من التراث الثقافي للقدس المحتلة، ويتنازع عليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، مما يجعل هذه القضية ذات حساسية خاصة.\في إطار حديثه عن نقش سلوان، استعرض نتنياهو قصة اللوح الحجري القديم، الذي يزعم أنه يثبت أن القدس يهودية. وقال إن النقش موجود في تركيا، لكنه لم يتمكن من الحصول عليه بسبب موقف أردوغان. النقش يعود إلى ما قبل نحو 2725 عاما، ويحكي كيف حاول سكان القدس في تلك الفترة تأمين المياه لسكان المدينة عبر حفر نفق يربط المدينة بنبع سلوان الواقع في وادي قدرون بالقدس المحتلة. وفقا للباحثين، فالنقش يمثل قيمة تاريخية كبيرة، لكن تفسيره يختلف بين الجانبين. الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستخدامه كدليل على 'يهودية' المدينة، في حين يؤكد الجانب الفلسطيني أنه جزء من التراث الكنعاني-المصري القديم. الجدير بالذكر أن تصريحات نتنياهو أثارت تساؤلات حول دوافعه، وهل يسعى لتسييس القضية لخدمة أجندته السياسية في ظل التوترات المستمرة في المنطقة. هذا التوجه يُنظر إليه على أنه محاولة لشرعنة الاحتلال من خلال التلاعب بالروايات التاريخية، بما في ذلك التلاعب بالحقائق التاريخية المتعلقة بنقش سلوان.\رواية نتنياهو حول موقف تركيا وفترة رئاسة أردوغان لبلدية إسطنبول تعرضت للتشكيك من عدة مصادر، بينها شهود تلك المرحلة، مثل النائب السابق فيضي إيشباشاران، الذي نفى وقوع الحوار المذكور، معتبرا أن نتنياهو اختلق القصة لتشويه صورة رئيس الوزراء التركي السابق مسعود يلماز. بالمقابل، من الثابت أن الاحتلال الإسرائيلي تقدم مرارا، عبر قنوات رسمية وغير رسمية، بطلبات للحصول على اللوح الحجري، لكن رفض تركيا كان دائما مبنيا على أساس قانوني وتاريخي، لا على موقف سياسي فردي. النقش اكتُشف في الحقبة العثمانية في الأراضي الفلسطينية، ويعد جزءا من التراث الثقافي والتاريخي للقدس، وبالتالي لا يمكن نقله لدولة ثالثة مثل الاحتلال الإسرائيلي. يرى مراقبون أن محاولة نتنياهو ربط النقش التاريخي بالسيادة الإسرائيلية تمثل جزءا من استراتيجية طويلة الأمد لشرعنة الاحتلال عبر روايات تاريخية انتقائية، متجاوزا الأدلة الأكاديمية والبحوث المستقلة. القراءة الدقيقة للنقش تُظهر أن القدس في تلك الفترة كانت مدينة كنعانية خاضعة للهيمنة المصرية، وأي ادعاء بملكية يهودية للمدينة في عهد حفر النفق هو تحريف تاريخي. تكشف قصة 'نقش سلوان' جانبا من سياسات الاحتلال الإسرائيلي لشرعنة احتلال القدس باستخدام روايات تاريخية مختلقة أو مشوهة، وتبرير توسعاتها فيها. إدارة متحف إسطنبول للآثار قامت برفع اللوح من العرض ووضعه في حيازة جهاز الاستخبارات الوطني التركي لحمايته





