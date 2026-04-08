جدل تحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا: ركلة جزاء ملغاة، طرد الشناوي، واحتجاجات

شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري الممتاز جدلاً تحكيمياً واسعاً، مع قرار مثير للجدل بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي، مما أدى إلى احتجاجات، وطرد الشناوي، وتقديم الأهلي لشكوى رسمية. يأتي هذا في ظل تصريحات حول رحيل إمام عاشور، وتحذيرات من الزمالك بشأن التطبيقات المزيفة.

أثارت حالة تحكيمية جدلاً واسعاً في مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا، ضمن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. في الوقت بدل الضائع، اصطدمت كرة عرضية بيد أحمد هاني لاعب سيراميكا ، لكن الحكم محمود وفا قرر عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي بعد مراجعة تقنية الفيديو 'VAR'.\أشعل هذا القرار الأجواء، وشهدت المباراة اعتراضات حادة من لاعبي وأجهزة الفريقين، مما أدى إلى طرد محمد الشناوي ، حارس مرمى الأهلي ، وإظهار اللقطات التلفزيونية له وهو يعتدي على الحكم المساعد.

قررت لجنة الحكام استدعاء الحكم محمود وفا وحكم الـ'VAR' محمود عاشور، بينما أكدت مصادر إعلامية دعم رئيس لجنة الحكام، أوسكار رويز، لقرار الحكم. أفادت مصادر من اتحاد الكرة بأن اللجنة استعرضت اللعبة من جميع الزوايا، وأيدت قرار الحكم بناءً على أن المدافع لم يقم بحركة إضافية لتكبير جسمه. من جهته، صرح أحمد هاني بأن الكرة ارتطمت بالثلث الأخير من بطنه ثم يده، وأعرب عن ثقته بعدم احتساب ركلة جزاء. في المقابل، أعلن الأهلي عن تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، معلناً عن عدم وقوفه مكتوف الأيدي حيال ما اعتبره مساساً بحقوقه.\شهدت المباراة تعادلاً (1-1)، ونجا الأهلي من الهزيمة، كما ارتكب مصطفى شوبير، حارس الأهلي، خطأً فادحاً. في سياق آخر، كشف أمير مرتضى منصور عن تفاصيل رحيل إمام عاشور، وأصدر نادي الزمالك بياناً يحذر فيه من تطبيقات تحمل اسمه وشعاره بشكل غير رسمي. تأتي هذه الأحداث في ظل تطورات أخرى، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصريحات حول لبنان وصفقة محتملة مع ترامب، بالإضافة إلى مواقف سياسية أخرى





الأهلي سيراميكا ركلة جزاء محمد الشناوي الدوري المصري

