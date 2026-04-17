جدل تحكيمي يعصف بمباراة طنطا والمصرية للاتصالات ويتسبب في توقفها

شهدت مواجهة بين طنطا والمصرية للاتصالات في الدوري المصري أزمة تحكيمية كبيرة، حيث ألغى الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد اعتراضات لاعبي طنطا، مما أدى إلى توقف اللقاء لأكثر من 20 دقيقة، وإثارة تساؤلات حول آليات اتخاذ القرارات التحكيمية في ظل غياب تقنية الفار.

في واقعة أثارت استياءً واسعاً وجدلاً تحكيم ياً غير مسبوق، توقفت مباراة طنطا و المصرية للاتصالات ، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري للمحترفين، لأكثر من عشرين دقيقة، على خلفية قرار تحكيم ي مثير للجدل. بدأت القصة في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر اللقاء، عندما احتسب حكم الساحة، عبد العزيز السيد، ركلة جزاء لصالح فريق المصرية للاتصالات ، معتبراً أن هناك عرقلة وقعت لأحد لاعبي الفريق الضيف على حدود منطقة الجزاء.

هذا القرار لم يمر مرور الكرام، بل قوبل باعتراضات شديدة من قبل لاعبي طنطا وجهازهم الفني، الذين أكدوا أن الاحتكاك الجسدي حدث خارج المنطقة المحرمة، واعتبروا القرار خطأ فادحاً من الحكم، مما دفعهم إلى المطالبة بمغادرة لاعبيهم لأرض الملعب كنوع من الاحتجاج الرسمي. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تحول إلى مشهد دراماتيكي استمر لعدة دقائق، حيث تراجع الحكم في قراره وألغى ركلة الجزاء، وهو ما أثار دهشة المراقبين، خصوصاً في ظل عدم توافر تقنية حكم الفيديو المساعد 'الفار' في البطولة، والتي غالباً ما تلجأ إليها الفرق لحسم مثل هذه المواقف المتنازع عليها. تبين لاحقاً، من خلال الإعادة التلفزيونية، أن الحكم الرابع، حسام حسن، قام بمراجعة اللقطة المثيرة للجدل عبر هاتفه المحمول، حيث يبدو أنه شاهد فيديو للواقعة، ثم أبلغ حكم الساحة بأن الاحتكاك وقع بالفعل خارج منطقة الجزاء. هذا التدخل، الذي تم باستخدام وسيلة غير معتادة في سياق المباريات الرسمية، دفع حكم الساحة إلى تعديل قراره الأصلي واحتساب ركلة حرة مباشرة لصالح طنطا بدلاً من ركلة الجزاء. هذا التراجع السريع والتصرف غير التقليدي أدى إلى رد فعل غاضب من قبل عبد الواحد السيد، مدير الكرة في نادي المصرية للاتصالات. أعرب السيد عن استيائه الشديد من تراجع الحكم عن قراره، وقام بدوره بمطالبة لاعبيه بمغادرة أرضية الملعب، مما أدخل المباراة في حالة من التوقف الطويل، تجاوزت 20 دقيقة، قبل أن يتمكن الحكام والمشرفون من إقناع الفريقين باستئناف اللعب. هذه الأزمة التحكيمية لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل فتحت الباب واسعاً للنقاش حول جودة التحكيم في الدوري المصري، وآليات اتخاذ القرارات، ومدى استقلالية الحكام عن المؤثرات الخارجية، حتى وإن كانت تلك المؤثرات تأتي من خلال وسائل تقنية غير رسمية أو غير موجودة في الملعب. تلقي هذه الحادثة بظلالها على مصداقية المسابقات المحلية، وتثير تساؤلات حول مدى فعالية الأنظمة المتبعة في إدارة المباريات. إن الاعتماد على مشاهدة لقطات عبر هاتف محمول لحسم قرار تحكيمي مصيري، خصوصاً في ظل غياب تقنية 'الفار' المعتمدة دولياً، يمثل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لتفسيرات مختلفة وتقليل الثقة في القرارات التحكيمية. كما أن رد فعل فريق المصرية للاتصالات بالانسحاب من الملعب، وإن كان نابعاً من شعور بالظلم، إلا أنه يضع عبئاً إضافياً على المنظمين والجماهير، ويؤثر سلباً على سير البطولة. كانت هناك إشارة إلى جدل تحكيمي سابق أثاره الحكم السنغالي عيسى سي بعد مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، مما يشير إلى أن المشاكل التحكيمية باتت تتكرر في سياقات مختلفة، سواء على المستوى المحلي أو القاري. إن هذه الأحداث تستدعي وقفة جادة من الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام، لمراجعة الأداء التحكيمي، وتوفير التدريب اللازم، وتطبيق معايير واضحة وشفافة في إدارة المباريات، لضمان نزاهة المنافسة وعدم تكرار مثل هذه المواقف التي تسيء إلى سمعة كرة القدم المصرية





