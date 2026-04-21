جدل تحكيمي في مواجهة شباب الأهلي واستعدادات مكثفة لمنتخب مصر للمونديال

باولو سوزا يهاجم مستوى التحكيم بعد إلغاء هدف لفريقه أمام ماتشيدا، بينما يكشف الاتحاد المصري عن برنامج استعدادات المنتخب لنهائيات كأس العالم 2026.

شهدت الأوساط الرياضية حالة من الجدل الواسع عقب التصريحات القوية التي أدلى بها البرتغالي باولو سوزا ، المدير الفني لفريق شباب الأهلي ، وذلك في أعقاب المواجهة المثيرة التي خاضها فريقه ضمن منافسات البطولة القارية. انتقد سوزا بشدة مستوى التحكيم الذي ظهر به طاقم المباراة، معتبراً أن الأداء التحكيم ي لم يرقَ بتاتاً إلى مستوى التطور الملحوظ في أداء الفرق واللاعبين والمدربين خلال هذه المرحلة الحاسمة.

وأشار المدرب البرتغالي بلهجة حادة إلى أن إلغاء هدف لفريقه كان بمثابة خطأ فني فادح، موضحاً أن الحكم أطلق صافرة اللعب مما دفع اللاعبين للتحرك وتسجيل الهدف، قبل أن يتراجع عن قراره بالاستعانة بتقنية الفيديو، وهو سلوك اعتبره سوزا غير احترافي ويؤثر على سير المباريات ومصداقية البطولة التي تستحق تحكيماً أكثر كفاءة ومواكبة للتطور الفني العالمي. من جانبه، أبدى غو كورودا، مدرب فريق ماتشيدا الياباني، ارتياحه الكبير بعد نجاح فريقه في حجز مقعده بالمباراة النهائية، مشدداً على أن هذا التأهل لم يكن سهلاً بل جاء ثمرة مجهودات مضنية أمام خصم عنيد. ودافع كورودا عن القرار التحكيمي المتعلق بإلغاء هدف شباب الأهلي، مؤكداً أن الحالة جاءت نتيجة تنفيذ رمية تماس قبل عملية تبديل اللاعبين، وهو ما استدعى مراجعة تقنية الفيديو للالتزام الدقيق بالقوانين، معبراً في الوقت ذاته عن فخره بالأداء الذي قدمه لاعبوه رغم سوء حالة أرضية الملعب. وفي سياق متصل، أكد نجم اللقاء سوما، لاعب فريق ماتشيدا، أنه عاش لحظات صعبة قبل المباراة بسبب معاناته من الإصابة، لكن إصراره على المشاركة وتوجيهات مدربه بالاعتماد عليه أساسياً منحته الحافز لتسجيل الهدف وقيادة فريقه نحو تحقيق هذا الإنجاز المهم في مسيرة البطولة. وفي سياق كروي آخر، تتواصل الاستعدادات القارية والدولية، حيث كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الخطط الاستراتيجية المكثفة التي يضعها الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لضمان ظهور مشرف لمنتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026. وأوضح أبو ريدة أن برنامج الإعداد يتضمن محطات هامة للغاية، أبرزها خوض مواجهة ودية قوية أمام المنتخب البرازيلي في شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى لقاء تحضيري آخر أمام أحد المنتخبات الأوروبية الكبرى، وذلك لتعويد اللاعبين على أجواء المنافسة العالمية. وأشار رئيس الاتحاد إلى التحديات اللوجيستية الكبيرة التي تفرضها استضافة البطولة في ثلاث دول، مؤكداً على ضرورة الإعداد الذهني والبدني المتكامل لمواجهة ضغوط السفر والتنقلات الطويلة، معرباً عن ثقته الكبيرة في عزيمة اللاعبين المصريين وقدرتهم على تمثيل الوطن خير تمثيل في هذا المحفل الرياضي العالمي الأضخم، وسط آمال جماهيرية واسعة بتجاوز عقبات الأدوار الأولى وتحقيق نتائج تاريخية تعزز من مكانة الكرة المصرية على الساحة الدولية





