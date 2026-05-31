شهدت الساحة الإيرانية نقاشاً حاداً بين محمود نبویان، عضو فريق التفاوض النووي، وحسن سليماني، رئيس تحرير موقع مشرق نيوز، حول طبيعة وضمانات أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة. بينما أكد نبویان أن الضمانة الرئيسية تكمن في قرار مجلس الأمن، رد سليماني بأن أي تفاهم يندرج في إطار "الحرب" ويختلف جذرياً عن اتفاق 2015، مبيناً وجود آليات رقابية متعددة. كما تزامن ذلك مع تصريحات أخرى لنواب إيرانيين أكدت اقتراب التوصل إلى اتفاقات حول قضايا تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية ورفع الحصار، مع تأكيد عدم قابلة مضيق هرمز والتخصيب للتفاوض.

تضمنت تغطية إخبارية مفصلة تطورات المشهد النووي ال إيران ي والملفات المرتبطة به، حيث تحولت إلى ساحة حوار وتبادل تصريحات بين شخصيات إيران ية بارزة. إذ استطلع عضو فريق التفاوض ال إيران ي محمود نبویان، ونائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، في تدوينة له على منصة إكس، مصير الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، مشيراً إلى أن الضمانات المزعومة لأي اتفاق محتمل تكمن في قرار مجلس الأمن الدولي.

وطرح نبویان في تدوينته قائمة من الضمانات التي تراها إيران، كفرض حصار كامل على مضيق هرمز في حال أي انتهاك، أو برنامج تخصيب على أي مستوى، أو مصادقة الكونغرس الأمريكي على الاتفاقية. في المقابل، رد حسن سليماني، رئيس تحرير موقع مشرق نيوز، برسالة مفصلة أكد فيها أن ما ذكره نبویان لا يتماشى مع التفاصيل الدقيقة لمراسلات الجانبين، موضحاً أن أي تفاهم أو اتفاق محتمل إن تم فهو داخل إطار "الحرب" وأمر منفصل تماماً عن الاتفاق النووي الأصلي عقد السلم.

وذكر سليماني أنه من المتوقع في أي صفقة أن تشمل، بالإضافة إلى أي قرار لمجلس الأمن، آليات رقابية متعددة تضم أعضاء دائمين في المجلس ودول أخرى، على أن تبدأ بالخطوات المتبادلة الأولى ولا تتخذ إيران أي إجراء قبل أن يفي الطرف الآخر بالتزاماته. كما أكد أنه لا يزال لا يوجد تفاهم نهائي يسمح لإيران بالدخول في مرحلة تفاوض رسمية. وختم رسالته بكلمة مباشرة لعضو الوفد: "أنت تعرف كل هذا بشكل meglio يا سيد نبویان".

Hadiths indicate that the guarantee of the parties' commitment in a potential agreement is the UN Security Council resolution !!!!!.... كما أشارت تغطية أخرى إلى موقف النائب إسماعيل كوثري، العضو في نفس اللجنة النيابية، بشأن القناة RT، حيث أكد أن الملف النووي ليس محل بحث أو تفاوض مع الولايات المتحدة حالياً، ووصف تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها أكاذيب تهدف لتحقيق مصالح وضبط أسعار الطاقة.

وشرح كوثري أن إيران تتفاوض حول قضايا أوسع كمنع تكرار الحرب ودفع التعويضات وانسحاب القوات الأمريكية وتفكيك الحصار البحري. كما أكد member فدا حسين مالكي أيضاً اقتراب التوصل إلى اتفاق، مبيناً أن الأمريكيين وافقوا على عشر بنود من أصل 14 بنداً إيرانياً، مع إصرار إيران على عدم قابلة مضيق هرمز والتخصيب للتفاوض. أما على صعيد التطورات الميدانية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 28 سفينة عبور مضيق هرمز بتنسيق مع قواته، مؤكداً سيطرته "بشكل ذكي" على المضيق.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر دبلوماسية لموقع يسرائيل هيوم عن عبور عشرات ناقلات النفط والغاز المسال خلال أسبوع بعد حصولها على تصاريح من إيران والحرس. كما أفاد تقرير تحليلي لوكالة فارس بأن مشروع نقل الغاز القطري إلى باكستان عبر إيران يوفر فوائد اقتصادية كبيرة للدوحة ويقلل الاعتماد على المضيق. وفي جانب اقتصادي دولي، تدرس أوروبا تجميد العمل المؤقت بسقف أسعار النفط الروسي، بينما تدخل الحرب في الشرق الأوسط شهرها الرابع.

وأظهرت تغطية إضافية عودة ثلاث منصات إنتاج في حقل بارس الجنوبي بعد أضرار نجمت عن هجمات أمريكية إسرائيلية، كما كشف الحرس عن زورق هجومي جديد يحمل اسم 27 رجب خلال فعالية في طهران. وعلى صعيد الموقف الأمريكي، أشارت مصادر إلى أن الرئيس ترامب طلب تعديلات على الاتفاق مع إيران، وصرح بأن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة عند فتح هرمز ومعالجة الملف النووي، في حين ذكر موقع أكسيوس أن موعد إبرام الاتفاق غير محسوم





