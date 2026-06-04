جدل في لبنان حول إجراء الامتحانات رغم مقتل طلاب بغارة إسرائيلية في الجنوب

أشعل مقتل ثلاثة أشخاص من بلدة القليعة في جنوب لبنان بغارة إسرائيلية أثناء عودتهم من تقديم امتحانات جامعية، حملة على وزيرة التربية ريما كرامي التي تتمسك بإجراء الامتحانات في موعدها رغم المخاطر الأمنية. وتطالب فعاليات طلابية ونواب بإلغاء أو تأجيل الامتحانات، بينما تؤكد الوزارة أنها تتابع الواقع الأمني ولن تتردد في إلغاء الامتحانات إذا لزم الأمر.

تشهد لبنان حالة من الجدل المحتدم حول استمرار إجراء ال امتحانات الرسمية والجامعية في ظل التصعيد العسكري المستمر في الجنوب، خاصة بعد مقتل طالبين شقيقين ووالدهما في غارة إسرائيلية .

الحادثة المأساوية التي راح ضحيتها الطالبان ثيودوسيا وطوني كرم ووالدهما الطبيب جايمس كرم أثناء عودتهم من تقديم امتحانات جامعية في بيروت إلى بلدتهم القليعة في جنوب لبنان، أثارت صدمة واسعة و fueled calls to cancel exams. -force. الوزيرة ريما كرامي ترفض إلغاء الامتحانات مؤكدة على متابعتها مع الجهات الأمنية وتوفير إجراءات استثنائية، لكن النقابات والأحزاب الطلابية تتهمها بتعريض حياة الطلاب للخطر وتمارس ضغوطاً لإعادة النظر في القرار.

وتقابل الوزيرة حملة انتقادات واسعة من نواب وأهالي القرى الجنوبية الذين يطالبون بتأجيل الامتحانات حتى استقرار الوضع، مستندين إلى تعرض المنطقة لقصف متكرر ووجود أengar-eight تهديدات أمنية حقيقية. في المقابل، تؤكد مصادر وزارية أن القرار لا يزال قائماً لكنها تترك الباب مفتوحاً للتعديل إذا دعت الحاجة، بينما يرى مراقبون أن粘-student الوضع الاستثنائي يتطلب حلولاً مرنة تحقق التوازن بين استمرار التعليم وحفظ أرواح الطلاب.

القضية惩罚ت-الاهتمام الإعلامي محلياً وإقليمياً، وثارت مقارنات مع دول أخرى في المنطقة ألغت امتحاناتها في ظل الظروف الحالية، لكن الوزارة اللبنانية تصر على موقفها وسط استمرار المخاوف من مغامرة غير محسوبة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امتحانات لبنان الجنوب اللبناني ريما كرامي غارة إسرائيلية طلاب الجامعة اللبنانية القليعة الوضع الأمني تأجيل امتحانات

United States Latest News, United States Headlines