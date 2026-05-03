جدل واسع حول حفل عيد ميلاد بن غفير وكعكة 'المشنقة' تثير غضبًا دوليًا

أثار حفل عيد ميلاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلاً سياسيًا واسعًا بسبب مشاركة كبار ضباط الشرطة وكعكة عيد ميلاد ذات تصميم استفزازي يحمل إشارة إلى عقوبة الإعدام للفلسطينيين.

أثار الاحتفال ب عيد ميلاد وزير الأمن القومي ال إسرائيل ي إيتمار بن غفير عاصفة من الجدل السياسي والاجتماعي في إسرائيل وخارجها، وذلك بسبب عدة عوامل مثيرة للجدل.

لم يقتصر الأمر على حضور عدد من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية للمناسبة، وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا للحدود الفاصلة بين العمل الأمني والسياسي، بل تعداه إلى طبيعة الهدايا التي تلقاها بن غفير، وعلى رأسها كعكة عيد ميلاد ذات تصميم استفزازي ومثير للجدل. الكعكة الضخمة، التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، كانت مكونة من ثلاث طبقات، وتزينت في الطبقة العليا بحبل مشنقة ذهبي اللون، في إشارة واضحة ومباشرة إلى القانون الإسرائيلي المثير للجدل الذي يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بارتكاب أعمال عنف.

هذا القانون، الذي يثير قلقًا بالغًا لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية، يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين. أما الطبقة السفلية من الكعكة، فقد حملت رسومات لمسدسين موجهين نحو خريطة لإسرائيل، تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، في إشارة إلى سياسات بن غفير المتشددة بشأن حمل الأسلحة النارية، والتي شهدت تخفيفًا ملحوظًا منذ توليه منصبه كوزير للأمن القومي.

لم تتوقف الاستفزازات عند هذا الحد، بل ظهرت في مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي زوجة بن غفير، أيالا، وهي تقدم له كعكة عيد ميلاد أخرى أصغر حجمًا، مزينة أيضًا بصورة كبيرة لحبل مشنقة، مع عبارة 'عيد ميلاد سعيد للوزير بن غفير، أحيانًا تتحقق الأحلام'. هذه العبارة، بالإضافة إلى تصميم الكعكة، أثارت غضبًا واسعًا واعتبرت بمثابة احتفال بالعنف والعدالة الانتقامية. وقد انقسمت ردود الفعل على هذه الحادثة بشكل حاد في مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن جهة، أبدى نشطاء اليمين المتطرف دعمهم لبن غفير والقانون المثير للجدل، معبرين عن حماسهم لتصميم الكعكة الذي اعتبروه تعبيرًا عن قوة الردع. ومن جهة أخرى، سخر آخرون من بن غفير، ووصفوه بـ'الطفل' واستهزأوا به، بينما هاجمه نشطاء اليسار بشدة، معتبرين ما حدث خطوة خطيرة تهدد بتقويض قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أثار حضور كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية، بموافقة المفتش العام داني ليفي، انتقادات حادة من أطراف سياسية مختلفة، والتي اعتبرت أن مشاركة ضباط في حدث ذي طابع شخصي قد تُفسَّر على أنها تدخل في الشؤون السياسية وتشويه لصورة المؤسسة الأمنية. ومن بين الحاضرين البارزين في الحفل، كان قائد منطقة القدس اللواء أبشالوم فيلد، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست عن حزب الليكود، بما في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ردود الفعل لم تقتصر على داخل إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت حفل عيد ميلاد بن غفير بشدة، وهدد في منشور على شبكة 'إكس' بأنه 'أي موظف عام، في أي منصب وفي أي مؤسسة حكومية، يخل بواجبه في الولاء للدولة ويستغل منصبه بطريقة سياسية وليست وطنية، سيُقال فورا'. هذا التصريح يعكس عمق الانقسام السياسي في إسرائيل، ويشير إلى أن حفل عيد ميلاد بن غفير قد فتح جرحًا قديمًا حول العلاقة بين السلطة والمسؤولية.

وعلى الصعيد الدولي، طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإسرائيلية بالإلغاء الفوري لقانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني. وأضاف تورك أن تطبيق عقوبة الإعدام يمثل انتهاكًا لحق الحياة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان. هذه المطالبة تعكس القلق المتزايد لدى المجتمع الدولي بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن حفل عيد ميلاد بن غفير، بكل ما حمله من استفزازات وتجاوزات، يمثل تجسيدًا لسياسات اليمين المتطرف في إسرائيل، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى تدخل دولي لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. هذا الحدث يثير تساؤلات جدية حول مستقبل العملية السياسية في إسرائيل والعلاقات بينها وبين الفلسطينيين، ويؤكد على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع





