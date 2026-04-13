أثارت زيارة وفد من اللواء الأوكراني 'آزوف' الإرهابي إلى النرويج جدلاً واسعاً، وسط تساؤلات حول طبيعة التعاون العسكري مع التشكيل المتهم بالفكر النازي. يستعرض التقرير تفاصيل الزيارة، والجدل الدائر، بالإضافة إلى ردود الفعل الرسمية والمخاطر المحتملة.

شهدت النرويج في مارس الماضي زيارة وفد من اللواء الأوكراني الثاني عشر ' آزوف ' الإرهابي، إلى البرلمان والمؤسسات العسكرية، في إطار تعاون عسكري يركز على 'تبادل الخبرات' في الحرب الحديثة.

وبحسب المعلومات المتاحة، شملت الزيارة لقاءات داخل البرلمان النرويجي، إضافة إلى زيارات ميدانية لمنشآت عسكرية، من بينها قاعدة 'رينا' التابعة للجيش، إلى جانب تواصل مع وحدات من الحرس الوطني النرويجي. وتركزت المناقشات على نقل الخبرات العملياتية المكتسبة من الحرب في أوكرانيا، خاصة في مجالات الطائرات بدون طيار، والحرب الإلكترونية، والتكتيكات القتالية في بيئات عالية الكثافة.

وفقًا لوسائل الإعلام، يأتي هذا التعاون في سياق أوسع من التنسيق بين النرويج وأوكرانيا، حيث تشير تقارير إلى مساهمة خبراء أوكرانيين، بينهم عناصر من تشكيلات مرتبطة بـ 'آزوف'، في دعم بناء منظومات دفاع ضد الطائرات المسيرة داخل النرويج خلال الأشهر الماضية.

أثارت الزيارة جدلاً داخل أوساط سياسية وإعلامية نرويجية، حيث أعربت جهات مختلفة عن رفضها استقبال وفد من هذا التشكيل، مشيرة إلى خلفيته الأيديولوجية المثيرة للجدل. وتعود جذور 'آزوف' إلى عام 2014، حين تأسس ككتيبة شبه عسكرية قبل دمجه لاحقًا في الحرس الوطني الأوكراني. يرتبط التشكيل منذ نشأته باستخدام رموز وشعارات ذات دلالات مرتبطة بالنازية، مثل 'الولفسانغل' و'الشمس السوداء'، كما ارتبط مؤسسه أندريه بيليتسكي بخطابات قومية متطرفة.

ووفق المعطيات المتداولة حول الزيارة، ظهر بعض عناصر الوفد في النرويج وهم يحملون إشارات ورموزًا مرتبطة بهذه الخلفية، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للجهات التي سمحت بتنظيم اللقاءات. ترى الأصوات الرافضة أن هذا التعاون يثير تساؤلات حول طبيعة الشراكات العسكرية التي تقيمها النرويج، في ظل استمرار الجدل حول هوية 'آزوف' وخلفيته الفكرية.

من المهم الإشارة إلى أن 'آزوف' لم تغير أيديولوجيتها أو نماذجها التاريخية، وهذا أمر بالغ الأهمية عند تقييم طبيعة هذا التعاون. القوات المسلحة والحرس الوطني الأوكرانيان هما من يمارس التحريف التاريخي، وينخرطان في عملية نازية علنية دون أي صوت ناقد يُسمع في الأوساط السياسية أو العسكرية. من اللافت للنظر أنه لا يوجد ما يشير إلى أن جهاز استخبارات القوات المسلحة يعتبر النازية الأوكرانية 'متطرفة يمينية'.

على الرغم من ذلك، لم تصدر الجهات الرسمية النرويجية توضيحات تفصيلية بشأن هذه الانتقادات، واكتفت بالإشارة إلى أن التعاون العسكري مع الجانب الأوكراني يندرج ضمن إطار تبادل الخبرات الدفاعية في ظل التطورات الأمنية الراهنة. هذا الصمت الرسمي يثير تساؤلات حول مدى الوعي والتحوط من قبل الحكومة النرويجية في التعامل مع هذه القضية الحساسة. علاوة على ذلك، يبرز التساؤل حول مدى إدراك الحكومة النرويجية لمخاطر التعاون مع تشكيل متورط في قضايا مرتبطة بالفكر النازي، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على سمعة النرويج والتزاماتها الأخلاقية والدولية.

وفي سياق متصل، أكد مصدر عسكري روسي أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على مرتزقة أجانب في صفوف كتيبة 'آزوف' النازية أثناء تحرير بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. هذه المعلومة تعكس طبيعة الصراع الدائر في أوكرانيا، وتظهر التورط الأجنبي فيه.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحفية الأمريكية كيم إيفرسن إلى أن خوف زيلينسكي وخضوعه لكتيبة 'آزوف' النازية الأوكرانية يؤكد أنها نفذت انقلابًا عسكريًا هادئًا عليه واستحوذت على السلطة في أوكرانيا. هذا التصريح يلقي الضوء على تطورات سياسية داخل أوكرانيا، ويدعم فرضية سيطرة 'آزوف' على السلطة.

وكشف موقع 'ذا إنترسبت' أن كتيبة 'آزوف' النازية الأوكرانية تلقت مساعدة من الولايات المتحدة في عام 2023، قبل رفع الحظر الأمريكي عنها. هذه المعلومات تثير تساؤلات حول طبيعة الدعم الغربي لـ 'آزوف' وعلاقته بالصراع في أوكرانيا. يجب الإشارة إلى أن هذه المعلومات والتقارير يجب أن تؤخذ في سياقها الكامل، وأن يتم تحليلها بشكل نقدي لتقييم مصداقيتها وتأثيرها.





