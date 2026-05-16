جبايات الحوثي العيدية تستهلك سكان صنعاء وريفها في وقت تشهد فيه التحذيرات الدولية تفاقم أزمة الغذاء وسوء التغذية في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقد صعَّدت الجماعة من حملات الجباية والإتاوات في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من مديريات ريفها، تحت مبرر تجهيز قوافل عيدية لدعم مقاتليها في الجبهات، ما أثار موجة استياء واسعة بين السكان والتجار الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية متدهورة، مع اقتراب عيد الأضحى.

وقد صعَّدت الجماعة من حملات الجباية والإتاوات في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من مديريات ريفها، تحت مبرر تجهيز قوافل عيدية لدعم مقاتليها في الجبهات، ما أثار موجة استياء واسعة بين السكان والتجار الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية متدهورة، مع اقتراب عيد الأضحى. وقد نفَّذ مشرفون حوثيون حملات دهم إلى الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والقرى في صنعاء وأريافها، وألزموا التجار وأصحاب المحال التجارية والمواطنين بدفع مبالغ مالية متفاوتة، إلى جانب تقديم مساهمات عينية من مواد غذائية وملابس ومواشٍ، بزعم دعم الجبهات وتسيير قوافل للمقاتلين.

وقد كثفت الجماعة عمليات التحصيل القسري مع اقتراب موسم العيد، مستغلة حاجة السكان لتجنب المضايقات الأمنية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين في مناطق سيطرتها. وقد تعرض التجار في صنعاء لتهديدات مباشرة بالإغلاق ومصادرة البضائع في حال الامتناع عن الدفع، مؤكدين أن بعضهم تلقَّى استدعاءات من مشرفين حوثيين لإجبارهم على تقديم تبرعات مالية وعينية تحت أسماء متعددة.

وقد أسهمت حملات التحصيل القسري في توسيع حالة الاحتقان الشعبي، في ظل تنامي قناعة لدى السكان بأن تلك الحملات تحوَّلت إلى وسيلة ابتزاز موسمية تتكرر مع كل مناسبة دينية أو تصعيد عسكري. وقد شملت الحملة الحوثية أيضاً ملاك البسطات الصغيرة وسائقي الأجرة والموظفين، وحتى الأسر محدودة الدخل في الأحياء الشعبية والقرى المحيطة بصنعاء. وقد حذَّرت تقارير أممية ومنظمات دولية من استمرار التدهور الغذائي في اليمن، مع تسجيل معدلات مرتفعة لسوء التغذية بين الأطفال، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقد أسهمت السياسات المالية والإجراءات التي تفرضها الجماعة الحوثية في إضعاف بيئة الأعمال وتقليص فرص كسب العيش، ما أدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي للسكان. وقد انتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي المشروع الحوثي المرتبط بإيران، وحذر من اختزال الأزمة في هدن مؤقتة. وقد رحب كبير المبعوث الأممي إلى اليمن غوتيريش بأكبر صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ اندلاع الحرب، ودعا الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين وتسريع تنفيذ الاتفاق وبناء الثقة





