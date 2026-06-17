جامعة الدول العربية: تنسيق الجهود لمكافحة خطاب الكراهية عبر الحوار والتنوع

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة خطاب الكراهية، وتنظيم المؤتمر الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالتعاون مع الإيسيسكو في أغسطس 2026 بمقرها في القاهرة.

أكدت جامعة الدول العربية ، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية ، أهمية تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة عبر تعزيز الحوار واحترام التنوع ، معلنة تنظيم المؤتمر الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمي ن بالتعاون مع الإيسيسكو في أغسطس 2026 بمقرها في القاهرة.

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة خطاب الكراهية، مشددةً على أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل مسؤولية مشتركة تستوجب تعزيز قيم الحوار والتفاهم واحترام التنوع، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الخطاب والتصدي له. وأوضحت الجامعة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، لنشر ثقافة الحوار واحترام الاختلاف، لا سيما في ظل تزايد انتشار خطاب الكراهية عبر المحتوى الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجددت الجامعة تأكيدها على ضرورة ترسيخ قيم الاحترام المتبادل والتسامح وقبول الآخر، وتعزيز الوعي بمخاطر خطاب الكراهية وآثاره السلبية على السلم المجتمعي والتعايش، داعيةً إلى دعم الخطاب الإيجابي الذي يعزز مبادئ المواطنة والكرامة الإنسانية، ويبني جسور التواصل بين الشعوب والثقافات. وكشفت الجامعة عن تنظيمها بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المؤتمرَ الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، تحت شعا





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جامعة الدول العربية خطاب الكراهية الحوار التنوع المؤتمر الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمي

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