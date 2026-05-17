جامعة الأميرة نورة تفتح آفاق التميز الأكاديمي عبر مسار قبول الموهوبات لعام 1448هـ

إعلان جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن فتح باب التسجيل في مسار قبول الطالبات المتميزات أكاديمياً للعام 1448هـ، والذي يشمل تخصصات صحية وهندسية نوعية لدعم الابتكار وتلبية متطلبات سوق العمل السعودي.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الريادة العلمية ودعم الكفاءات النسائية الشابة، أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من خلال عمادة القبول والتسجيل، عن إطلاق مسار قبول مخصص للطالبات المتميزات أكاديمياً للعام الجامعي 1448هـ.

يأتي هذا التوجه الطموح ليكون جسراً يربط بين المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية للطالبات اللواتي أثبتن تفوقاً استثنائياً في تحصيلهن العلمي، حيث تسعى الجامعة من خلال هذا المسار إلى استقطاب النخب من خريجات الثانوية العامة اللواتي يستوفين الشروط والمعايير الدقيقة التي وضعتها الجامعة، وذلك بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل تخصص، لضمان تقديم أعلى جودة تعليمية ممكنة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الأكاديمية المتاحة. إن هذا المسار ليس مجرد إجراء إداري للقبول، بل هو استثمار في العقول المبدعة التي ستساهم في بناء مستقبل الوطن.

ويتسع نطاق هذا المسار ليشمل مجموعة من أرقى وأهم الكليات الصحية التي تعد ركيزة أساسية في المنظومة الطبية، حيث يفتح الباب أمام المتميزات للانضمام إلى كلية الطب البشري في تخصص الطب والجراحة، وكلية طب الأسنان في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان، بالإضافة إلى كلية الصيدلة في تخصص دكتور صيدلة، وهي تخصصات تتطلب دقة عالية وشغفاً بالبحث العلمي. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل برامج كلية الصحة وعلوم التأهيل، والتي تقدم تخصصات نوعية وحيوية مثل دكتور العلاج الطبيعي، والأشعة التشخيصية، وتقنيات الطب النووي، والعلاج بالأشعة، وصولاً إلى تخصص السمع والتوازن.

تهدف الجامعة من خلال هذه التخصصات إلى سد الفجوات في القطاع الصحي وتوفير كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات الطبية العالمية وتقديم رعاية صحية متميزة للمجتمع. وفي سياق موازٍ، أولت جامعة الأميرة نورة اهتماماً كبيراً بالقطاع الهندسي والتقني، حيث أدرجت في مسار القبول المتميز مجموعة من التخصصات الهندسية التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتوجهات المملكة نحو التحول الرقمي والاستدامة.

ويشمل ذلك الهندسة الإلكترونية، وهندسة الاتصالات، وهندسة الطاقة المتجددة التي تعد من أهم تخصصات المستقبل لمواجهة تحديات المناخ، بالإضافة إلى الهندسة الصناعية والنظم، وهندسة الميكاترونكس والروبوتات التي تمزج بين الميكانيكا والإلكترونيات والبرمجيات، والهندسة الطبية الحيوية التي تربط بين التقنية والطب، وصولاً إلى التخصص النوعي في هندسة الفضاء والطيران. إن توفير هذه التخصصات للطالبات يعكس إيمان الجامعة بقدرة المرأة السعودية على قيادة القطاعات التقنية والهندسية المعقدة والمساهمة في الابتكارات العالمية.

ويندرج هذا المسار ضمن المظلة الكبرى لبرنامج استقطاب الموهوبات التابع لعمادة القبول والتسجيل، وهو برنامج صُمم بعناية ليكون حاضنة للمواهب الأكاديمية والقدرات الذهنية الفائقة. ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى دعم التميز والابتكار من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على التفكير النقدي والبحث العلمي الرصين. ومن خلال تمكين الطالبات في هذه التخصصات النوعية، تسعى الجامعة إلى تحقيق مواءمة دقيقة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل المتغيرة بسرعة، بما يضمن للخريجات الحصول على فرص وظيفية قيادية في القطاعات الحكومية والخاصة.

إن هذا التوجه يتماشى بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المجالات العلمية والتقنية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق جديدة من الازدهار والتقدم العلمي والعملي





