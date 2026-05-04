جامعة الأمير سلطان تطلق برنامج بكالوريوس الترجمة للطالبات مع منح دراسية

أعلنت جامعة الأمير سلطان عن إطلاق برنامج بكالوريوس الترجمة المخصص للطالبات، مع تقديم منح دراسية تصل إلى 50% لدعم التميز الأكاديمي وتعزيز مشاركة الكفاءات النسائية في مجال الترجمة. يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر متخصصة قادرة على العمل في مجالات الترجمة والتواصل متعدد اللغات وفق معايير أكاديمية ومهنية متقدمة.

أعلنت جامعة الأمير سلطان عن خطوة رائدة في مجال ال تعليم العالي، بإطلاق برنامج بكالوريوس الترجمة المخصص للطالبات، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التميز الأكاديمي ودعم الكفاءات النسائية في المجالات الحيوية.

يمثل هذا البرنامج إضافة نوعية للجامعة، ويسعى إلى إعداد جيل جديد من المترجمات المؤهلات القادرات على تلبية احتياجات سوق العمل المتنامية في مجالات الترجمة والتواصل متعدد اللغات. البرنامج ليس مجرد مسار تعليمي تقليدي، بل هو تجربة شاملة تهدف إلى صقل مهارات الطالبات اللغوية والثقافية والمهنية، وتمكينهن من المساهمة الفعالة في تعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب. يتميز برنامج بكالوريوس الترجمة في جامعة الأمير سلطان بمنهج دراسي متكامل يركز على تطوير مهارات الترجمة التحريرية والشفوية بمختلف تخصصاتها.

يشمل ذلك الترجمة القانونية التي تتطلب دقة متناهية وفهمًا عميقًا للمصطلحات القانونية، والترجمة السياسية التي تتطلب وعيًا بالقضايا الدولية وتحليلًا دقيقًا للسياقات السياسية، والترجمة الطبية التي تتطلب معرفة متخصصة بالمصطلحات الطبية والعلمية. بالإضافة إلى ذلك، يغطي البرنامج الترجمة الفورية والتتبعية، وهما من المهارات الأساسية للمترجمين المحترفين، والترجمة في مجالات الأعمال والإعلام، وهما من المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا على المترجمين المؤهلين.

ولا يقتصر البرنامج على الجانب اللغوي فحسب، بل يولي اهتمامًا كبيرًا لمهارات التحرير والنشر والتوطين، مما يضمن أن تكون الخريجات قادرات على إنتاج محتوى مترجم عالي الجودة ومناسب للجمهور المستهدف. كما يحرص البرنامج على توظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الحاسب في مجال الترجمة، مما يمنح الطالبات ميزة تنافسية في سوق العمل. ولتحقيق أقصى استفادة من البرنامج، توفر جامعة الأمير سلطان للطالبات فرصًا تدريبية عملية واسعة النطاق، من خلال التعاون مع جهات متعددة مرموقة.

تشمل هذه الجهات الشركات الاستشارية والبنوك والوزارات والسفارات وشركات الدعاية والإعلان، بالإضافة إلى جهات كبرى مثل شركة معادن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج مسك، ومطار الرياض. تتيح هذه الشراكات للطالبات تطبيق ما تعلمنه في بيئة عمل حقيقية، واكتساب الخبرة العملية اللازمة للنجاح في حياتهن المهنية. كما يفتح البرنامج آفاقًا واسعة للخريجات للعمل في مجالات متنوعة، بما في ذلك الترجمة المتخصصة في الجهات الحكومية والخاصة، والترجمة الفورية في المؤتمرات والمحافل الدولية، والتحرير والنشر، وتعريب المحتوى، والعمل في مجالات الإعلام والتواصل.

وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص جامعة الأمير سلطان على تقديم برامج نوعية تساهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على تعزيز التواصل بين اللغات والثقافات، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة محليًا وعالميًا. وتؤكد الجامعة على التزامها بدعم الطالبات المتميزات من خلال تقديم منح دراسية تصل إلى 50%، مما يتيح لهن فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة دون تحمل أعباء مالية كبيرة





