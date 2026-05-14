جامعة بيشة تكلل مسيرة طلابها بتخريج الدفعة الثانية عشرة في حفل بهيج برعاية قيادة منطقة عسير

احتفالية كبرى في جامعة بيشة شهدت تخريج أكثر من 5000 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، وتدشين مرافق تعليمية جديدة، وتقديم أوبريت وطني جسد حب الوطن والولاء للقيادة، وذلك بحضور قيادات منطقة عسير والأكاديميين وأولياء الأمور.

في مشهد يملؤه الفخر والاعتزاز، وفي أجواء احتفالية تعكس مدى الاهتمام بدعم مسيرة العلم والعلماء، احتفت جامعة بيشة ب تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلابها وطالباتها، في حفل مهيب أقيم على أرض ملعب الجامعة، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ، وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير .

وقد شهد الحفل حضوراً لافتاً من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، إلى جانب جمع غفير من أولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم فرحة هذا الإنجاز الكبير، وعدد من المسؤولين في المنطقة، مما أضفى على المناسبة طابعاً من البهجة والتقدير للجهود المبذولة طوال سنوات الدراسة. وقد عكس هذا التجمع التلاحم الوثيق بين القيادة والمؤسسات التعليمية لدفع عجلة التنمية المعرفية في المملكة العربية السعودية.

وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل، أعرب رئيس جامعة بيشة، الدكتور محمد بن محسن صفحي، عن عميق فخره واعتزازه بتخريج هذه الدفعة الجديدة، مؤكداً أن الجامعة لا تكتفي بتقديم المعارف الأكاديمية فحسب، بل تواصل أداء رسالتها السامية في الجوانب التعليمية والتنموية من خلال إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً، قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. وأشار الدكتور صفحي إلى أن هذه المخرجات تأتي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

كما شدد على أن المنجزات الأكاديمية والتطويرية التي حققتها الجامعة ما كانت لتتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن القيادة الرشيدة، مثمناً في الوقت ذاته الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة عسير وتشريف سمو نائب أمير المنطقة، معتبراً ذلك دافعاً معنوياً كبيراً للطلاب والخريجين لمواصلة العطاء والتميز في حياتهم العملية. وفي لفتة تطويرية تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية، قام سمو نائب أمير منطقة عسير بتدشين عدد من المباني والمنشآت المستحدثة داخل الحرم الجامعي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتوفير مرافق أكاديمية متطورة تعزز من جودة العملية التعليمية وتوفر للطلاب والطالبات بيئة محفزة على الإبداع والابتكار. وعقب التدشين، شاهد الحضور فيلماً مرئياً توثيقياً استعرض مسيرة جامعة بيشة منذ تأسيسها، مسلطاً الضوء على القفزات النوعية التي حققتها في مجالات البحث العلمي والتدريس الجامعي، وجهودها الحثيثة في خدمة المجتمع المحلي وتطوير الكوادر الوطنية في المنطقة، وصولاً إلى الإعلان عن تخريج أكثر من 5000 خريج وخريجة في تخصصات متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

ولم يخلُ الحفل من اللمسات الإنسانية والوطنية، حيث أدى خريجو التخصصات الصحية القسم الطبي، في لحظات مؤثرة جددوا خلالها التزامهم المطلق بأخلاقيات المهنة السامية، مؤكدين على أهمية الأمانة والإخلاص في تقديم الرعاية الصحية وخدمة الوطن والمواطن، انطلاقاً من الرسالة الإنسانية التي يحملها القطاع الصحي. كما استمتع الحضور بأوبريت فني بعنوان راية المجد، الذي شاركت فيه فرق شعبية جسدت من خلال لوحات استعراضية وأداء أدبي رفيع مدى الاعتزاز بالوطن والولاء لقيادته الحكيمة، معبرة عن حالة الأمن والاستقرار والنهضة العمرانية والتنموية التي تعيشها المملكة في كافة المجالات.

واختتم الحفل بلمسة تكريمية، حيث قام سمو الأمير خالد بن سطام بتكريم أوائل الخريجين، مهنئاً إياهم بتفوقهم الأكاديمي، ودافعاً بهم نحو آفاق المستقبل ليكونوا لبنات صالحة في بناء وطنهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم المقبلة لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم





