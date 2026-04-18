جامعة الملك سعود توقف القبول في تخصصات إنسانية واجتماعية.. وجدل واسع وردود فعل متباينة

أثار قرار جامعة الملك سعود بإيقاف القبول في تخصصات مثل اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع ردود فعل قوية من أكاديميين ومثقفين، وصفه البعض بـ"الإعدام المؤسسي"، بينما اعتبره آخرون توافقاً مع توجه عالمي نحو التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل. الجامعة توضح أن القرار يهدف لتحديث مسارات القبول والتركيز على التخصصات التطبيقية.

وصف أستاذ الجغرافيا الدكتور بدر الفقير قرار جامعة الملك سعود ب وقف القبول في عدد من التخصصات الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع، بأنه "إعدام مؤسسي"، محذراً من تبعات ذلك على بناء هوية الأجيال ومستقبل المجتمع.

وأكد الدكتور الفقير في تصريحاته أن الأمم لا تبني جامعاتها على أسس ربحية، مشيراً إلى أن سهولة حذف البرامج لا توازي صعوبة تصور بناء مستقبل للأجيال يفتقر إلى اللغة، والذاكرة التاريخية، والفهم المكاني، والوعي الاجتماعي، بل ويؤثر سلباً على الأمن الغذائي من خلال إهمال العلوم الزراعية. يأتي هذا القرار، الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء، ليثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الأكاديمية والمثقفين. فقد عارض القرار بشدة عدد من الأساتذة والمفكرين البارزين، من بينهم الدكتور سعد البازعي، والدكتور عبدالله الغذامي، والدكتور محمد القنيبط، الذي طالب الجامعة بالتراجع الفوري عن هذا القرار واستبعاد أي شركات استشارية، سواء كانت أجنبية أو محلية، من المساهمة في هيكلة الجامعات الحكومية. وفي المقابل، أيد الكاتب عبدالرحمن الراشد هذا التوجه، معتبراً أنه يتماشى مع اتجاه عالمي لإعادة هيكلة التعليم الجامعي ليركز على التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل. بينما عارض داود الشريان هذا الرأي، مؤكداً أن مسؤولية هذه التخصصات ليست خلق وظائف بقدر ما هي تنمية المجتمع وإثراء الوعي. وبعد تزايد النقاش واختلاف وجهات النظر حول هذا القرار، أصدرت جامعة الملك سعود بياناً توضيحياً، أشارت فيه إلى أن ما تم هو مجرد تحديث لمسارات القبول، بهدف التركيز على التخصصات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل والتخصصات التطبيقية، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة بين الحفاظ على التخصصات الأصيلة التي تشكل الهوية الثقافية والمعرفية للمجتمع، وبين ضرورة مواكبة المتغيرات الاقتصادية وسوق العمل المتنامي. إن هذه القضية تثير تساؤلات جوهرية حول دور الجامعات في المجتمع، وما إذا كان يجب أن ترتكز على أساس ربحي بحت، أم على رسالتها الأسمى في بناء العقول وتشكيل الوعي وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً تواجهه المؤسسات التعليمية في العصر الحالي، حيث تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين متطلبات العصر ومتطلبات الهوية والانتماء، وبين التنمية الاقتصادية والنمو المعرفي والثقافي. إن الاهتمام بالتخصصات التي ترتبط بسوق العمل أمر لا غبار عليه، ولكن يجب أن يتم ذلك دون إغفال التخصصات التي تشكل العمود الفقري للهوية والمعرفة، والتي تساهم في بناء مجتمع قادر على فهم ذاته والتفاعل مع محيطه الحضاري والثقافي. فاللغة هي أداة التواصل والفكر، والتاريخ هو ذاكرة الأمة ورصيدها، والجغرافيا هي فهم المكان والعلاقة به، وعلم الاجتماع هو فهم بنية المجتمع وتفاعلاته، وهذه كلها ركائز أساسية لأي أمة تطمح إلى بناء مستقبل واعد ومتين. إن القرارات المتعلقة بالتعليم الجامعي لها أبعاد بعيدة المدى، وتتطلب دراسة متأنية وشاملة، مع الأخذ في الاعتبار آراء الخبراء والمختصين، ومراعاة القيم والمبادئ التي يجب أن تحكم المسيرة التعليمية، فالجامعات ليست مجرد مؤسسات لتقديم شهادات، بل هي مصانع للعقول ومراكز للإبداع ومهد للتطور الحضاري





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines