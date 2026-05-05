جامعة جازان تدشن منصة الترقيات للموظفين لتعزيز الشفافية والحوكمة في إطار التحول الرقمي

أطلقت جامعة جازان منصة إلكترونية متكاملة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل شفافة وفعالة، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

في خطوة تعكس التزام جامعة جازان بتبني أحدث الممارسات في إدارة الموارد البشرية ، دشّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين منصة الترقيات للموظفين، التي تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة والشفافية في إطار التحول الرقمي .

وقد حضر التدشين عميد الموارد البشرية والتقنية الدكتور خالد بن حسين موكلي، ووكلاء العمادة، وعدد من الموظفين المختصين. وفي كلمته، أكد رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجامعة في تطوير بيئة العمل المؤسسية، مشيدًا بالدور الذي تبذله عمادة الموارد البشرية والتقنية في تبني المبادرات النوعية، ومقدمًا شكره للفرق العاملة على هذا المشروع.

وأوضح عميد الموارد البشرية والتقنية الدكتور خالد بن حسين موكلي أن إطلاق المنصة يمثل خطوة استراتيجية ضمن توجهات الجامعة نحو التحول الرقمي، مبينًا أن العمادة ستعمل على تنفيذ ورش عمل وبرامج تعريفية لضمان تمكين الموظفين من استخدام المنصة بكفاءة، وتعظيم الاستفادة من خدماتها. كما شهد برنامج التدشين استعراضًا للأستاذ أشرف بن حسن حوباني، رئيس قسم صيانة التطبيقات بعمادة الموارد البشرية والتقنية، لمكونات المنصة وخصائصها، موضحًا أنها تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية تشمل مختلف فئات الموظفين، وتمكنهم من متابعة مسيرتهم الوظيفية، والاطلاع على التدرج الوظيفي، وإدارة وتوثيق الدورات التدريبية، وقياس الأداء المرتبط بالترقيات.

ويأتي تدشين منصة الترقيات الشاملة تأكيدًا لالتزام جامعة جازان بتبني أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الكفاءة والشفافية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومن جانبها، أكدت مصادر في الجامعة أن المنصة ستسهم في تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية، وتسهيل عملية متابعة المسار الوظيفي للموظفين، كما ستوفر بيانات محدثة تدعم متخذي القرار في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الجامعة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، ورفع جودة الأداء المؤسسي، وتوفير بيئة عمل متميزة تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التحول الرقمي إدارة الموارد البشرية جامعة جازان الترقيات الحوكمة والشفافية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين | صحيفة المواطن الإلكترونيةرؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين قالت مجلة البريطانية، إن رؤية 2030 السعودية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام

Read more »

سياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة | صحيفة المواطن الإلكترونيةسياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة قال موقع Investment Monitor إن سياسات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا

Read more »

مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 تستعد مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي،

Read more »

المونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالمونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 قال موقع المونيتور إن برنامج رؤية 2030 أسهم في ازدهار المشهد الفني والثقافي المحلي وذلك بفضل

Read more »

منظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمنظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 أقامت منظمة ORF الألمانية دراسة حول التحول في السعودية منذ إعلان رؤية 2030 وحتى الآن، قائلة إن

Read more »

صحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة | صحيفة المواطن الإلكترونيةصحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة قالت صحيفة La Tribune الفرنسية إن رؤية 2030، أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، خلقت

Read more »