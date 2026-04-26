جامعة الدول العربية تؤكد التزامها بتعزيز منظومة الملكية الفكرية في الدول العربية

تجدد جامعة الدول العربية التزامها بدعم جهود حماية الملكية الفكرية وتعزيز الإبداع والابتكار في المنطقة العربية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، معبرة عن قلقها من الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

تؤكد جامعة الدول العربية عزمها الراسخ على دعم وتعزيز منظومة الملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء، وذلك في إطار رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية.

يأتي هذا التأكيد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، وهو يوم يمثل فرصة سنوية لتسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع والابتكار كمحركين أساسيين للنمو والتطور. ومنذ عام 2000، عملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشكل دؤوب على تنسيق الجهود بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي، وذلك انطلاقًا من إيمانها العميق بأن الملكية الفكرية هي ركيزة أساسية للاقتصاد المعرفي، وأن حمايتها تعزز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال وتشجع على تطوير الصناعات المبتكرة.

وقد تجسد هذا التعاون في توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) قبل ستة وعشرين عامًا، والتي أثمرت عن سلسلة من الإنجازات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى خدمة المصالح العربية في مجال الملكية الفكرية. تشمل هذه الإنجازات تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية، وتوفير التدريب وبناء القدرات للقضاة والمحامين والموظفين الحكوميين المعنيين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية بين الجمهور.

كما تولي جامعة الدول العربية اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة انتهاكات الملكية الفكرية، بما في ذلك القرصنة والتزوير والاحتيال، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظواهر الضارة. وتدرك الجامعة أن بناء منظومة ملكية فكرية فعالة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.

لذلك، فإنها تجدد التزامها بمواصلة العمل المشترك مع جميع هذه الأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل. وفي سياق متصل، تعرب جامعة الدول العربية عن قلقها العميق إزاء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والتي تتجسد في القصف المستمر للقرى اللبنانية ومنع السكان من العودة إلى منازلهم. وتعتبر الجامعة هذه الانتهاكات تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين اللبنانيين.

وتؤكد الجامعة على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتطالب إسرائيل بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 1701. كما تدعو الجامعة إلى استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بهدف ترسيم الحدود البحرية والبرية، وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، التي تعتبر جذر الصراع في المنطقة.

إن جامعة الدول العربية تؤمن بأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب معالجة جميع القضايا العادلة، بما في ذلك قضية الملكية الفكرية، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وتدعو الجامعة جميع دول المنطقة والعالم إلى اغتنام هذه المناسبة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى تمكين المبدعين والرياضيين والمبتكرين حتى يسهموا في تحقيق تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وابتكارًا.

إن حماية الملكية الفكرية ليست مجرد مسألة قانونية أو اقتصادية، بل هي مسألة أخلاقية واجتماعية، لأنها تحمي حقوق المبدعين وتشجعهم على مواصلة الإبداع والابتكار، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. وتؤكد جامعة الدول العربية على أن الملكية الفكرية هي أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة، لأنها تشجع على الاستثمار في البحث والتطوير، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وتدعو الجامعة جميع الدول العربية إلى تبني سياسات وتشريعات تهدف إلى تعزيز الملكية الفكرية، وتوفير الحوافز للمبدعين والمبتكرين، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المبتكرة. كما تدعو الجامعة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومكافحة انتهاكات الملكية الفكرية. إن جامعة الدول العربية ملتزمة بمواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل بناء منظومة ملكية فكرية فعالة ومتكاملة في المنطقة العربية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لجميع الدول الأعضاء





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جامعة الدول العربية الملكية الفكرية الابتكار التنمية المستدامة اليوم العالمي للملكية الفكرية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الانتهاكات الإسرائيلية لبنان

United States Latest News, United States Headlines