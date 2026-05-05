جامعة القصيم تستضيف برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي في يوليو 2026

تستضيف جامعة القصيم برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بالتعاون مع مؤسسة موهبة، مستهدفاً الطلاب الموهوبين من الصف الثالث المتوسط حتى الثاني الثانوي لتنمية قدراتهم العلمية خلال شهر يوليو 2026.

تستعد جامعة القصيم لاستضافة برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي المرموق، وذلك بالتعاون الوثيق مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لل موهبة والإبداع، المعروفة باسم موهبة . يمثل هذا البرنامج فرصة استثنائية للطلاب الموهوبين في المنطقة، حيث سيتم تنظيمه في الفترة من الخامس من يوليو لعام 2026 وحتى الثالث والعشرين من نفس الشهر، في الحرم الجامعي الرئيسي بالمدينة الجامعية.

يهدف البرنامج إلى تقديم تجربة تعليمية مكثفة ومخصصة للطلاب المتميزين الذين يدرسون في الصف الثالث المتوسط وحتى الصف الثاني الثانوي. البرنامج ليس مجرد برنامج صيفي تقليدي، بل هو منصة متكاملة لتنمية القدرات الكامنة لدى الطلاب، وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية. يتم اختيار المشاركين في البرنامج بعناية فائقة من خلال البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، مما يضمن مشاركة نخبة من الطلاب الذين يتمتعون بإمكانات عالية وقدرة على الإبداع والابتكار.

يركز البرنامج على توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع الطلاب على التفكير النقدي وحل المشكلات المعقدة، وتطوير مهاراتهم البحثية والعلمية. كما يهدف إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم على العمل الجماعي والقيادة. يتضمن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي مجموعة متنوعة من المسارات العلمية المتخصصة التي تلبي اهتمامات الطلاب المختلفة. من بين هذه المسارات، يبرز مسار التحقيق الجنائي الرقمي، الذي يتيح للطلاب استكشاف عالم الأدلة الرقمية وتقنيات التحقيق الحديثة.

كما يتوفر مسار التقنية الحيوية، الذي يركز على دراسة الكائنات الحية وتطبيقاتها في مجالات مثل الطب والزراعة والصناعة. وبالنسبة للطلاب الذين يميلون إلى الجانب الفني والإبداعي، يقدم البرنامج مسار الرسم الهندسي، الذي يعلمهم أساسيات التصميم والرسومات الفنية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج مسار العمارة والتصميم الإبداعي، الذي يتيح للطلاب استكشاف عالم المباني والتصاميم المبتكرة. ولكل مسار من هذه المسارات، يتم توفير حقائب علمية مخصصة تحتوي على المواد التعليمية والأدوات اللازمة للطلاب والطالبات.

هذه الحقائب العلمية ليست مجرد أدوات تعليمية، بل هي بمثابة رفقاء الطلاب في رحلتهم التعليمية، حيث تساعدهم على استكشاف المفاهيم الجديدة وتطبيقها في مشاريع عملية. يحرص القائمون على البرنامج على تحديث هذه الحقائب العلمية باستمرار، لضمان مواكبتها لأحدث التطورات في المجالات العلمية والتكنولوجية. إن تنظيم جامعة القصيم لبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي يعكس التزامها الراسخ بدعم ورعاية الموهوبين، وتعزيز بيئة تعليمية محفزة تسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة في المجالات العلمية المتقدمة.

فالجامعة لا تعتبر التعليم مجرد عملية تلقين للمعلومات، بل تعتبره عملية بناء للقدرات وتنمية للمهارات. ولذلك، تحرص الجامعة على توفير جميع الإمكانيات والموارد اللازمة للطلاب الموهوبين، لتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم. كما تولي الجامعة اهتماماً خاصاً بتطوير المناهج الدراسية، وتحديثها باستمرار، لضمان مواكبتها لأحدث التطورات في المجالات العلمية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجامعة على توفير فرص التدريب العملي للطلاب، لتمكينهم من اكتساب الخبرة العملية اللازمة لسوق العمل.

إن جامعة القصيم تؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار في المستقبل، ولذلك فإنها تضع دعم ورعاية الموهوبين في صدارة أولوياتها. هذا البرنامج هو جزء من سلسلة من المبادرات التي تطلقها الجامعة لدعم الموهبة والإبداع، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة





