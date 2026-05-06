جامعة الدول العربية تنظر بقلق إلى خروج الإمارات من أوبك

وتنظر جامعة الدول العربية بقلق إلى احتمال أن تواجه مصيرًا مماثلًا بعد أن أعلن الإمارات خروجها من منظمة الدول المصدرة للبترول، أوبك. ويخشى وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، الذي تم تعيينه لرئاسة المنظمة في آذار/مارس، أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من إضعاف مؤسسة تتعرض بالفعل لانتقادات متكررة بسبب عدم فعاليتها.

وقد تواصل فهمي مؤخرًا مع وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي يشغل حاليًا منصب المستشار الدبلوماسي للرئيس محمد بن زايد آل نهيان، في محاولة لإقناعه بإعادة النظر. كما أجرى اتصالًا بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، شقيق محمد بن زايد ونائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف مماثل. وبحسب الصحيفة، فإن فهمي قلق من أن التوترات بين الرياض وأبوظبي، والتي دفعت الإمارات لاتخاذ قرار مغادرة أوبك قد تتيح المجال لتشكيل كتلة عربية ثانية تتمحور حول الإمارات.

وقد كُلّف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وهو مستشار سابق لشؤون الشرق الأوسط لوزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط، بمهمة إقناع السفير الإماراتي في القاهرة ولدى الجامعة حمد عبيد الزعابي. وأوضحت الصحيفة، أن العلاقات بين أبو ظبي والقاهرة شهدت تراجعا مؤخرا ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصراع في السودان، حيث تدعم الإمارات محمد حمدان دقلو، المعروف بـ“حميدتي”، بينما تدعم مصر عبد الفتاح البرهان، وذلك رغم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير، والتي هدفت إلى مهمة تتعلق بإزالة الألغام.

وقد حدد جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يرأسه منذ عام 2024 حسن رشاد، وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان، المسؤول عن ملف أفريقيا، كأحد مصادر التوتر في الملف السوداني





