جامعة الرياض للفنون تفتح آفاق الإبداع وتعلن بدء القبول للتخصصات الثقافية والفنية

تفاصيل إطلاق جامعة الرياض للفنون لبرامجها الأكاديمية الأولى في مجالات السينما والموسيقى والمسرح والإدارة الثقافية، تماشياً مع رؤية المملكة لتمكين المواهب الوطنية وتطوير الاقتصاد الإبداعي.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد التعليمي والثقافي داخل المملكة العربية السعودية، أعلنت جامعة الرياض للفنون عن فتح باب القبول والتسجيل لأول دفعة دراسية من طلابها، وذلك ابتداءً من الرابع عشر من مايو لعام 2026.

تأتي هذه المبادرة كجزء من المرحلة الأولى من البرامج التعليمية التي من المقرر أن تنطلق فعلياً في السادس من سبتمبر من العام الجاري. وتجسد هذه الخطوة التوجه الطموح للجامعة نحو تمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات الثقافية، من خلال توفير مسارات أكاديمية تخصصية دقيقة تساهم في إعداد جيل من المبدعين والممارسين الفنيين القادرين على المنافسة عالمياً في مختلف المجالات الثقافية والفنية، مما يساهم في تحويل الشغف الفني إلى مهنة احترافية قائمة على أسس علمية وأكاديمية رصينة.

وتتنوع البرامج الأكاديمية التي فتحت الجامعة باب التسجيل فيها لتشمل أربع كليات أساسية تضم ثمانية برامج متنوعة تلبي احتياجات السوق الثقافي. ففي كلية الأفلام، يتاح للطلاب التقديم على بكالوريوس الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وماجستير كتابة السيناريو، بالإضافة إلى الدبلوم المتوسط في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وهي تخصصات تسعى إلى تطوير صناعة المحتوى المرئي في المملكة. أما كلية الموسيقى، فتقدم ثلاثة مسارات متميزة تشمل بكالوريوس صناعة الموسيقى، وبكالوريوس التعليم والتربية الموسيقية، وبكالوريوس الموسيقى، لضمان تخريج موسيقيين ومعلمين مؤهلين.

وفيما يخص الفنون الأدائية، توفر كلية المسرح بكالوريوس التمثيل المسرحي والسينمائي لصقل مهارات الممثلين وفق معايير احترافية. واكتملت هذه المنظومة بكلية الإدارة الثقافية التي تقدم برنامج ماجستير إدارة الفنون، وهو تخصص حيوي يهدف إلى تخريج قادة قادرين على إدارة المؤسسات الثقافية بكفاءة عالية. وتعكس هذه البرامج التنوع الكبير في التخصصات التي تسعى الجامعة لتقديمها بما يواكب التطور المتسارع في المشهد الثقافي السعودي ويدعم بناء مسارات تعليمية متقدمة تضمن جودة المخرجات وتكامل التجربة التعليمية وارتباطها الوثيق بمتطلبات القطاع وفرصه المستقبلية.

ولم تتوقف طموحات جامعة الرياض للفنون عند هذه المرحلة، بل كشفت عن خطتها التوسعية لافتتاح ثلاث كليات إضافية بحلول عام 2027، وهي كلية الدراسات التراثية والحضارية، وكلية التصميم والعمارة، وكلية الفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي، مما يجعلها مركزاً شاملاً للفنون والعلوم الإنسانية. وفيما يتعلق بآلية القبول، فقد أكدت الجامعة أن عملية التقديم تخضع لشروط ومعايير دقيقة تختلف باختلاف طبيعة كل برنامج ومستواه الأكاديمي.

وتشمل هذه المتطلبات مؤهلات أكاديمية محددة، واختبارات قياسية، ومقابلات شخصية، بالإضافة إلى تجارب أداء وملفات أعمال فنية (بورتفوليو)، وهي أدوات تهدف إلى تقييم المتقدمين بصورة عادلة ومنظمة تضمن اختيار الطلاب الأكثر جاهزية وشغفاً للالتحاق بهذه البرامج. وتدعو الجامعة جميع الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الرسمي rua.edu.sa للاطلاع على تفاصيل الرسوم الدراسية وبرامج المنح المتاحة وآليات التقديم.

إن هذا الانطلاق الأكاديمي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الجامعة لتعزيز حضور التخصصات الثقافية في المنظومة التعليمية السعودية، بما يدعم الحراك الثقافي العام ويرسخ دور التعليم المتخصص في بناء مستقبل القطاع الثقافي ليكون بيئة حاضنة تزدهر فيها المواهب. كما لفتت الجامعة إلى أنها أبرمت مؤخراً شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية رائدة في مجال الفنون، تهدف من خلالها إلى تصميم برامج أكاديمية متطورة والتعاون في مجالات البحث العلمي المشترك.

هذه الشراكات لا تهدف فقط إلى نقل المعرفة، بل إلى دعم مسار تنمية المواهب وتعزيز الإبداع وبناء المهارات الريادية، مما يسهم في تمكين الفنانين والباحثين والقادة الثقافيين من دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي والارتقاء بالمستقبل الثقافي للمملكة إلى آفاق أكثر ازدهاراً وإشعاعاً على المستوى الإقليمي والدولي، ليكون الفن رافداً اقتصادياً وثقافياً مهماً يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع حيوي





