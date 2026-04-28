جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفل بتخريج دفعة جديدة برعاية أمير الشرقية

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستعد للاحتفال بتخريج 7866 طالباً وطالبة، بحضور أمير المنطقة الشرقية وحرمه، في حفل يعكس دعم القيادة للتعليم وتمكين الشباب.

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية ، تشهد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم (الثلاثاء) احتفالاً مهيباً ب تخريج دفعة جديدة من أبنائها وبناتها، يمثلون ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والتفاني في طلب العلم.

سيقام الحفل الرئيسي للخريجين في الاستاد الرياضي بالجامعة، في أمسية تحتفي بالإنجازات وتستشرف المستقبل. ويأتي هذا الاحتفال في سياق حرص الجامعة على تكريم خريجيها وتقدير جهودهم، وتقديمهم للمجتمع ككفاءات وطنية مؤهلة للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية. كما تستعد الجامعة لإقامة حفلين منفصلين لتخريج الطالبات، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين 12 و 13 من ذي القعدة 1447هـ، الموافقين 29 و 30 أبريل 2026.

سيحظى حفل الطالبات بحضور خاص من صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، حرم أمير المنطقة الشرقية، مما يضفي على الاحتفال أجواءً من الفرح والبهجة. هذا الحضور الكريم يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتعليم المرأة وتمكينها، وإدراكاً للدور الحيوي الذي تلعبه في بناء المجتمع وتقدمه. وقد حرصت الجامعة على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإنجاح هذه الاحتفالات، وتوفير بيئة مناسبة للخريجين وأسرهم للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

يمثل عدد الخريجين لهذا العام 7866 طالباً وطالبة، وهو ما يعكس النمو المطرد الذي تشهده الجامعة، وقدرتها على استقطاب الكفاءات المتميزة وتقديم تعليم عالي الجودة. ويتوزع هذا العدد بين 1882 خريجاً و 5984 خريجة، في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية، مما يؤكد التنوع الذي يميز برامج الجامعة الأكاديمية. من جهته، أعرب الدكتور فهد بن أحمد الحربي، رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن فخره واعتزازه بالخريجين والخريجات، مؤكداً أنهم يمثلون مستقبل المملكة، وركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، بما يتواكب مع التطورات العالمية، ويلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. وأكد الدكتور الحربي أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية والشخصية. وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة، والذي مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التعليم والبحث العلمي.

واختتم الدكتور الحربي كلمته بالتهنئة للخريجين والخريجات وأسرهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطنهم والمساهمة في بنائه وتقدمه. كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، على رعايتهما الكريمة وتشريفهما لهذه المناسبة الهامة





