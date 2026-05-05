جامعة أم القرى تطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 1000 مستفيد لموسم الحج

أطلقت جامعة أم القرى برنامجًا تدريبيًا شاملًا بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لتأهيل 1000 مستفيد في مكة المكرمة والمدينة المنورة استعدادًا لموسم حج 1447هـ، بهدف رفع كفاءة العاملين في خدمة الحجاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة في سياق الجهود المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن. البرنامج الذي أطلقته جامعة أم القرى من خلال معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية، بالتعاون مع جهة متخصصة وتحت إشراف وزارة الحج والعمرة، يأتي ضمن مبادرة رافد الحرمين في موسمها الثالث. يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة.

يشمل البرنامج حزمة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تغطي جوانب مختلفة من خدمة الحجاج، مثل الإسعافات الأولية، وإدارة الحشود، والتواصل مع الحجاج من مختلف الثقافات، والتعامل مع الحالات الطارئة. يركز البرنامج أيضًا على تطوير المهارات السلوكية للعاملين، مثل الصبر والتعامل مع الضغوط، والعمل بروح الفريق الواحد. يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الجاهزية لدى الكوادر العاملة خلال موسم الحج، وضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات الحجاج وتطلعاتهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام جامعة أم القرى بدعم منظومة الحج والعمرة، والاستفادة من إمكاناتها الأكاديمية والبحثية والتدريبية في خدمة ضيوف الرحمن. تسعى الجامعة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتحسين تجربتهم. يتماشى هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الحج والعمرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

تسعى رؤية المملكة 2030 إلى استقطاب المزيد من الحجاج والمعتمرين، وتحويل المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة الدينية. يتضمن البرنامج التدريبي منهجية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، حيث يتم توفير محاضرات وورش عمل عملية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع الحج. يتم تقييم المتدربين بشكل دوري للتأكد من استيعابهم للمعلومات وتطبيقهم للمهارات المكتسبة. يتم منح المتدربين شهادات معتمدة بعد اجتيازهم البرنامج بنجاح.

يحرص البرنامج على اختيار مدربين مؤهلين وذوي خبرة في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين، لضمان تقديم تدريب عالي الجودة. يعكس هذا البرنامج اهتمام المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن، وحرصها على توفير جميع وسائل الراحة والأمان لهم. تعتبر المملكة الحج والعمرة مسؤولية عظيمة، وتسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم. يمثل البرنامج التدريبي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يساهم في تطوير الكوادر العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقديم خدمات متميزة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم البرنامج في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية كوجهة عالمية للسياحة الدينية. يهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين، يتمتعون بالمهارات والمعرفة اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة. تسعى جامعة أم القرى إلى الاستمرار في تطوير هذا البرنامج، وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من المتدربين والمناطق. كما تسعى الجامعة إلى إضافة المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تلبي احتياجات العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين.

يمثل هذا البرنامج نموذجًا للشراكة الناجحة بين جامعة أم القرى ووزارة الحج والعمرة، ويعكس التزام الطرفين بدعم منظومة الحج والعمرة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. البرنامج يمثل استثمارًا في مستقبل الحج والعمرة، ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في هذا المجال





