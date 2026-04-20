جامعة حفر الباطن تعلق الدراسة حضورياً وتحولها عن بعد تزامناً مع حراك دبلوماسي سعودي في داكار

اتخذت جامعة حفر الباطن قراراً بتعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء نظراً للظروف الجوية، بينما يواصل نائب وزير الخارجية السعودي تعزيز علاقات المملكة الأفريقية في داكار.

في خطوة استباقية تعكس حرص المؤسسات التعليمية على سلامة الطلاب والطالبات وكافة الكوادر التعليمية والإدارية، أعلنت جامعة حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية في مقرها الرئيسي وجميع فروعها يوم الثلاثاء، مع تحويلها بالكامل لتكون عبر أنظمة التعليم الإلكتروني والتدريس عن بعد. يأتي هذا القرار الحاسم استجابةً للتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتي حذرت من تقلبات جوية محتملة قد تؤثر على الحالة العامة في المنطقة، وتستدعي اتخاذ تدابير احترازية لضمان عدم تعرض المنسوبين لأي مخاطر أثناء تنقلهم.

وقد دعت الجامعة جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس إلى متابعة منصات التعليم المعتمدة لضمان استمرار العملية الأكاديمية بسلاسة دون تأثر التحصيل العلمي بما تمليه الظروف المناخية الراهنة. وعلى صعيد موازٍ، وفي إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي السعودي في المحافل الدولية، التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس الإثنين، وزير التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج الشيخ نيانغ، وذلك على هامش أعمال المنتدى الدولي للسلم والأمن الذي تستضيفه العاصمة السنغالية داكار. وتناول اللقاء استعراضاً عميقاً لمسارات العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، حيث أكد الجانبان على أهمية الارتقاء بهذه الروابط في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للشعبين الشقيقين. كما شهد الاجتماع تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حيال التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مع تأكيد الطرفين على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتعزيز مفاهيم السلم والأمن في القارة الأفريقية وفي مختلف أرجاء العالم. وقد أعرب الوزير السنغالي عن تقديره الكبير لدور المملكة الريادي في دعم الاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود السعودية المستمرة في تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء، وهو ما يجسد حرص الرياض على بناء جسور من الثقة والعمل المشترك لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة وتوطيد دعائم الأمن الدولي المستدام، في ظل رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لجميع الشعوب الصديقة





