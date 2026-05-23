جازان تتربع على قمة زيارة المعارض والمتاحف في السعودية خلال عام 2025

تصدرت منطقة جازان مناطق المملكة في زيارة معارض الكتب خلال عام 2025، بنسبة بلغت 9.9%، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدلات زيارة المتاحف والأنشطة المرتبطة بها بنسبة تجاوزت 11.3%، وفق نتائج تقرير الثقافة والترفيه الأسري لعام 2025.

وأظهر التقرير تنامي حضور الأنشطة الثقافية والترفيهية ضمن اهتمامات الأفراد، حيث بلغت نسبة زيارة السعوديين لمعارض الكتب والمتاحف 5.5%، متفوقين على غير السعوديين في معدلات الحضور والمشاركة. سجلت معارض الكتب حضوراً لافتاً بين السعوديين مقارنة بالأجانب، إذ بلغت نسبة زيارة السعوديين 5.5% مقابل 3.7% للأجانب، كما أظهرت المؤشرات تفوق زيارة الذكور السعوديين على الإناث السعوديات بنسبة 5.7% مقابل 5.2%.

وعلى مستوى المناطق، تصدرت جازان مناطق المملكة في زيارة معارض الكتب بنسبة 9.9%، تلتها المدينة المنورة بـ9.7%، ثم المنطقة الشرقية بـ5.9%، ومكة المكرمة بـ5.2%، فيما جاءت عسير والباحة ضمن أقل المناطق زيارة لمعارض الكتب. بلغت نسبة زيارة السعوديين للمتاحف 5.5% مقابل 4.4% للأجانب، بينما سجل الذكور السعوديون معدلات زيارة أعلى من السعوديات بواقع 5.9% مقابل 5.2%.

واستحوذت المدينة المنورة على أعلى معدلات زيارة المتاحف بنسبة 11.3%، تلتها جازان بـ8.4%، ثم عسير بـ7.9%، في وقت سجلت فيه الحدود الشمالية والباحة أدنى نسب الزيارة على مستوى المناطق. تعكس نتائج التقرير تفاوت الإقبال على الأنشطة الثقافية والترفيهية بين مناطق المملكة، وسط حضور متزايد لمعارض الكتب والمتاحف ضمن خيارات الأفراد الترفيهية، خصوصاً في المناطق التي تشهد حراكاً ثقافياً وفعاليات موسمية متنوعة. زيارة الذكور السعوديين للمعارض تسجل 5.7% مقابل 5.2% للإناث. جازان تتصدر زيارة معارض الكتب بنسبة 9.9%





