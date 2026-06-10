جائزة غازي القصيبي تُكرّم الفائزين في دورتها الثالثة وتؤكد إرث الراحل المؤثر

أقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة غازي القصيبي بالرياض، حيث أكد المتحدثون أن الجائزة نجحت في ترسيخ إرث الدكتور غازي القصيبي الثقافي والإداري، مشيرين إلى أن الحضور الكبير يعكس مكانة الجائزة وقيمتها التنموية والثقافية. وعبّر الفائزون عن فخرهم بتحمل مسؤولية الاستمرار في تقديم مبادرات مستدامة، في حين أكد أفراد عائلة القصيبي أن استمرار الجائزة خير دليل على امتداد أثر الراحل في المجتمع.

شهدت العاصمة الرياض حفل اختتام الدورة الثالثة ل جائزة غازي القصيبي ، حيث أكد عدد من المشاركين والمتحدثين أن الجائزة نجحت في ترسيخ إرث الراحل الدكتور غازي القصيبي واستمرار تأثيره في مجالات ال ثقافة والإدارة والتنمية.

وأشاروا إلى أن الحضور المتجدد يعكس مكانة القصيبي وما تركه من أثر ممتد في المجتمع. من جهته، أكد رئيس الهيئة الإشرافية لكرسي غازي القصيبي الدكتور عبدالواحد الحميد أن الجائزة تمثل مشروعاً وطنياً يحتفي بالمنجز المؤثر ويعزز ثقافة المبادرة والتميز، مشيراً إلى أن الفائزين قدموا نماذج حققت أثراً ملموساً ومستداماً امتداداً لرسالة الجائزة.

وأضاف أمين عام الجائزة الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف أن اللجان بذلت جهداً مكثفاً وفق معايير دقيقة لضمان وصول الجائزة إلى المستحقين، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر كان في اختيار الفائزين من بين مشاركات متميزة نظراً لجودتها ومستوى التنافس. من جانبه، عبر فارس غازي القصيبي عن فخره باستمرار الجائزة التي تحمل اسم والده، مؤكداً أنها تحتفي بالتجارب الملهمة في مختلف المجالات، معرباً عن مشاعر الفرح والحزن التي اختلطت لديه أثناء الحفل، خاصة عند استحضار القصائد المرتبطة بإرث والده الأدبي.

بدوره، أوضح مدير مكتب الدكتور غازي القصيبي هزاع العاصمي أن استمرار الجائزة عاماً بعد عام يؤكد أن أثر القصيبي ما زال ممتداً في الثقافة والإدارة والعمل العام. كما عبّرت الفائزة بجائزة التنمية والإدارة الدكتورة أضوى الدخيل عن فوزها بأنه يمثل مسؤولية مضاعفة وحافزاً للاستمرار في تقديم مبادرات ذات أثر مستدام، مثمنة جهود القائمين على الجائزة في ترسيخ ثقافة التميز.

وشهد الحفل تكريم الفائزين في فروع الأدب والتنمية والإدارة والتطوع، وسط حضور مسؤولين وأكاديميين ومثقفين، في مناسبة استحضرت مسيرة القصيبي الفكرية والإدارية والأدبية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الوطن





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