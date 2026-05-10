ثيران من سنغافورة يموتون بعد ثوران بركان في إندونيسيا، والضحيتان الأخرى توفيت، والبحث مستمر

أفاد رئيس وكالة إنقاذ محلية في إندونيسيا، اليوم الأحد، بأن اثنين من سنغافورة لقيا حتفهما بعد الإبلاغ عن أنهما في عداد المفقودين بعد ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا. وقال إيوان رامداني رئيس الوكالة، إن المنقذين عثروا على الجثتين في حول فوهة البركان وإن عملية انتشالهما جارية، بحسب رويترز.وأضاف: لا يزال ثوران البركان والطقس السيئ يعرقلان جهود انتشال الجثتين، مشيرا إلى هطول أمطار في المنطقة. وبدأ ثوران البركان في إقليم الملوك الشمالي يوم الجمعة ونفث الرماد إلى ارتفاع 10 كيلومترات. ولا يزال الثوران مستمرا لكن بحدة أقل. وذكر إيوان، أن المنطقة حول الفوهة ما زالت مغطاة بالرماد البركاني وأشار إلى أن منطقة البحث مساحتها نحو 1.25 كيلومتر من آخر موقع معروف للضحيتين. وعثر المنقذون على حقيبتين يعتقدون أنهما للشخصين وأكدت السلطات أمس السبت وفاة متسلقة جبال إندونيسية كانت أيضا من المفقودين.وقالت وزارة الخارجية في سنغافورة في بيان إن الناجين السبعة من مواطنيها سيعودون اليوم الأحد. ولم يتضح بعد متى ستعود جثتا القتيلين إلى بلادهما. ورصدت الوكالة المعنية بالبراكين في إندونيسيا أربعة انفجارات على الأقل للبركان حتى اليوم الأحد ونفث أحدها رمادا بركانيا لارتفاع وصل إلى 1.3 كيلومتر تقريبا. وتحافظ الوكالة على مستوى الإنذار الثالث الأعلى لجبل دوكونو وتحظر أي أنشطة في نطاق أربعة كيلومترات من الفوهة.

