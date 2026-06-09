ثورة الأنظمة غير المأهولة في البحرية الأميركية وعملية إنقاذ تعزز الثقة في الزوارق المسيرة

تحليل شامل لدور قوة المهام 59 في البحرين وتطوير أسطول الزوارق والغواصات المسيرة الأميركية، مع تسليط الضوء على نجاح عملية إنقاذ طاقم مروحية وتطور الحروب البحرية غير المأهولة عالمياً.

شهدت العمليات البحرية التابعة للولايات المتحدة تحولاً نوعياً في توظيف التكنولوجيا المتقدمة، حيث نجح زورق مسيّر تابع للبحرية الأميركية في تنفيذ عملية إنقاذ دقيقة ومؤثرة لشخصين من طاقم طائرة مروحية تابعة للجيش الأميركي.

هذه الحادثة لم تكن مجرد عملية إنقاذ عابرة، بل كانت بمثابة إثبات عملي لقدرات قوة المهام 59، وهي أول وحدة متخصصة بالكامل في الأنظمة غير المأهولة تابعة للبحرية الأميركية. تتخذ هذه القوة من مملكة البحرين مقراً لها، وتعمل تحت الإشراف المباشر لقيادة القوات البحرية المركزية، التي تتولى إدارة كافة العمليات البحرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ تأسيس هذه الوحدة في عام 2021، بدأت الولايات المتحدة في بناء ونشر أسطول متنامٍ من الزوارق والأنظمة المسيرة في أنحاء المنطقة، مما يعكس رؤية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تحويل الأصول البحرية نحو أنظمة أكثر كفاءة من حيث التكلفة وأسرع استجابة في مواجهة التهديدات المتغيرة، رغم ما يواجهه هذا التوجه من تحديات تقنية وعقبات في مراحل التطوير الأولية. تتنوع الترسانة الأميركية من المركبات البحرية غير المأهولة لتشمل أحجاماً وأدواراً مختلفة تتناسب مع طبيعة المهمة المطلوبة.

فعلى مستوى الزوارق السطحية، تعتمد البحرية على زوارق استطلاع ذاتية القيادة صغيرة الحجم بطول خمسة أمتار، مثل زوارق (جي إيه آر سي)، والتي صممت خصيصاً لمراقبة الموانئ والمناطق الساحلية وتتبع حركة السفن بدقة عالية. وفي المقابل، هناك نسخ أكبر وأكثر تطوراً مثل زورق إرابيان فوكس ماست-13 الذي تنتجه شركة إل3 هاريس، وهو زورق يتميز بسرعة فائقة وقدرة على تنفيذ مهام المراقبة المتقدمة وتحديد الأهداف بدقة، فضلاً عن دوره الحيوي في نقل الاتصالات وتأمين الربط المعلوماتي في عرض البحر.

هذا التنوع يسمح للقوات الأميركية بخلق شبكة مراقبة متكاملة تغطي مساحات شاسعة من المياه الإقليمية والدولية دون الحاجة إلى تعريض حياة البحارة للخطر في المهام الروتينية أو عالية المخاطر. أما في أعماق البحار، فإن الاستراتيجية الأميركية تمتد لتشمل الغواصات المسيرة التي تتوزع بين الفئات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وتختلف مهام هذه الغواصات بناءً على حجمها؛ إذ تستطيع الغواصات المسيرة الضخمة قطع آلاف الأميال بشكل مستقل تماماً، مما يجعلها مثالية لعمليات الاستطلاع الاستراتيجي بعيد المدى.

بينما تخصص الغواصات الأصغر حجماً لمهام تكتيكية قصيرة المدى، مثل الكشف عن الألغام البحرية وتطهير الممرات الملاحية. ومن الملاحظ أن معظم هذه الأنظمة تظل محاطة بسرية تامة، حيث لا يتم الكشف عن تفاصيلها التقنية إلا في حالات محدودة، وغالباً ما تختفي هذه المركبات عن الأنظار بسرعة بمجرد بدء مهامها السرية. وتتراوح أدوار هذه المركبات بين المراقبة الصامتة وتتبع تحركات العدو تحت الماء، وصولاً إلى المهام الهجومية والقتالية التي تهدف إلى تحييد التهديدات قبل وصولها إلى الأساطيل المأهولة.

وفي سياق المقارنة الدولية، تبرز تجربة المركبات البحرية المسيرة في النزاعات الحديثة كدليل على الفعالية القتالية لهذه الأنظمة. ويبرز هنا زورق ماجورا في5 الأوكراني كأحد أكثر النماذج تمرساً في القتال الفعلي، حيث تمكن من إغراق عدة سفن حربية روسية، بل وسجل سابقة عسكرية في ديسمبر 2024 عندما تمكن من إسقاط طائرة مروحية روسية، وهي المرة الأولى التي تدمر فيها مركبة بحرية مسيرة طائرة.

هذا التطور في القدرات الهجومية يدفع القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تسريع وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والسيطرة البحرية. إن عملية الإنقاذ التي قامت بها قوة المهام 59 تفتح آفاقاً جديدة لاستخدام المسيرات ليس فقط في القتال والمراقبة، بل في العمليات الإنسانية والإنقاذية، مما يقلل من المخاطر البشرية ويزيد من سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث في بيئات بحرية معقدة، مما يؤكد أن مستقبل الحروب والعمليات البحرية سيعتمد بشكل أساسي على التكامل بين العنصر البشري والأنظمة المستقلة





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