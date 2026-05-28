ثورة التطوير في الرياضة السعودية: عقود طويلة الأمد وتحضيرات عالمية للأخضر وقرعة آسيوية للشباب

تقرير مفصل يتناول استراتيجيات نادي القادسية في تجديد عقود لاعبيه، وانضمام سعود عبد الحميد لمعسكر المنتخب السعودي في نيويورك، وتفاصيل قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب 2027.

تشهد الساحة الرياضية السعودية حالة من الحراك الاستراتيجي الواسع الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة الفنية والنمو طويل الأمد، وهو ما تجلى بوضوح في الخطوة الجريئة التي اتخذتها إدارة نادي القادسية من خلال تمديد عقود الموهبتين الشابتين محمد أبو الشامات وجهاد ذكري حتى عام 2031.

هذا التوجه لا يعكس فقط الرغبة في الحفاظ على العناصر المميزة، بل يرسخ استراتيجية النادي في بناء هوية فنية مستقرة تعتمد على المواهب التي تدرجت في الفئات السنية وصولاً إلى الفريق الأول. وقد تمت مراسم التوقيع تحت إشراف مباشر من الرئيس التنفيذي جيمس بيسجروف والمدير الرياضي كارلوس أنتون، في توقيت يتزامن مع طموحات النادي في التحول إلى قوة ضاربة في الدوري السعودي للمحترفين، خاصة بعد أن نجح الفريق في إثبات جدارته كمنفس قوي على البطولات المحلية في فترة وجيزة من عودته للأضواء.

وفي سياق متصل، يبرز مشروع نادي نيوم كنموذج آخر للتخطيط المستقبلي، فرغم إنهاء الموسم في المركز الثامن برصيد 45 نقطة، إلا أن القراءة الفنية لأداء الفريق تشير إلى وجود ركائز صلبة تؤسس لمشروع رياضي يتجاوز النتائج اللحظية، بينما يواصل نادي النصر تعزيز مكانته العالمية ليس فقط داخل المستطيل الأخضر، بل ومن خلال الهيمنة الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يزاحم كبار أندية أوروبا في التأثير الجماهيري، مؤكداً مكانته كأكبر نادٍ آسيوي وعربي من حيث الحضور الرقمي. وعلى صعيد المنتخب الوطني السعودي، الأول، سادت أجواء من التفاؤل في معسكر الأخضر المقام حالياً في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك عقب وصول اللاعب سعود عبد الحميد إلى مقر البعثة بعد تجاوز عقبات إدارية تتعلق باستخراج التأشيرة.

وقد استقبل الجهاز الفني والإداري، بقيادة المدرب اليوناني جورجوس دونيس، اللاعب بتراحيب حارة تحت شعار 'العريس وصل'، مما يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها سعود عبد الحميد في تشكيلة المنتخب، خاصة وأنه وصل من باريس بعد رحلة قصيرة إلى جدة لاستكمال إجراءات سفره. ويدخل المنتخب السعودي الآن مرحلة التدريبات التكتيكية المكثفة ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد المؤهل للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر إلى رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتجربة عدة خطط لعب قبل خوض المباراة الودية المرتقبة ضد منتخب الإكوادور يوم السبت المقبل، والتي ستكون اختباراً حقيقياً لقياس مدى جاهزية العناصر الوطنية قبل الدخول في غمار المنافسات العالمية، حيث يسعى دونيس إلى بناء منظومة دفاعية وهجومية متوازنة تعتمد على السرعة والفاعلية. أما في إطار كرة القدم للشباب، فقد شهد مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور رسم ملامح الطريق نحو نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً لعام 2027.

وقد أسفرت القرعة عن وضع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة التي اتسمت بطابع خليجي وعربي خالص، حيث سيواجه منتخبات قطر المستضيفة، وعُمان، وهونغ كونغ. وتأتي هذه النسخة بنظام جديد ومبتكر اعتمده الاتحاد الآسيوي لرفع مستوى التنافسية، حيث يتم تطبيق آلية للصعود والهبوط عبر مرحلتين، تهدف إلى منح المنتخبات فرصاً أكبر لمواجهة خصوم متقاربين في المستوى الفني.

وبحسب النظام الجديد، سيتم توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات، يتأهل منها أصحاب المراكز الأولى بالإضافة إلى أفضل سبعة منتخبات في المركز الثاني إلى النهائيات في الصين. كما تم استحداث 'مرحلة التطوير' التي تضم 12 منتخباً لضمان نمو كرة القدم في الدول الأقل تصنيفاً.

وفي سياق المجموعات الأخرى، جاء المنتخب العراقي في المجموعة السادسة مع تايلاند والإمارات وتركمانستان، بينما وقع المنتخب الأردني في المجموعة الرابعة مع طاجيكستان والبحرين وأفغانستان، فيما ضمت المجموعة الثانية سوريا مع أوزبكستان والهند وبنغلاديش، والمجموعة الثالثة فلسطين مع إيران وفيتنام وكوريا الشمالية. وتبرز هذه الترتيبات الرغبة الآسيوية في خلق بيئة تنافسية تساهم في إبراز المواهب الشابة وتجهيزها للمستويات الاحترافية العليا، مما ينعكس إيجاباً على جودة المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب





