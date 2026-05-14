ثورة فلكية كبرى: مشروع ديسي يرسم أضخم خريطة للكون لفك شفرات الطاقة المظلمة

إنجاز علمي غير مسبوق يتجلى في رصد ملايين المجرات والنجوم عبر مشروع ديسي، مما يوفر بيانات ثورية تشير إلى أن الطاقة المظلمة قد تكون متغيرة وليست ثابتة، وهو ما يغير فهمنا لمصير الكون.

في إنجاز علمي غير مسبوق يفتح آفاقاً جديدة في فهمنا للوجود، كشفت تقارير فلكية حديثة عن نجاح مشروع طموح في رسم واحدة من أوسع وأدق الخرائط الكونية التي تم إنتاجها على الإطلاق.

هذا المشروع، الذي يعتمد على تقنيات رصد متطورة، يهدف إلى سبر أغوار الفضاء العميق للإجابة على تساؤلات جوهرية في الفيزياء الحديثة، وعلى رأسها لغز الطاقة المظلمة التي تسيطر على معظم مكونات الكون. وقد تمكن جهاز التحليل الطيفي للطاقة المظلمة، والمعروف تقنياً باسم ديسي، من تحقيق قفزة نوعية من خلال رصد وتحديد مواقع أكثر من 47 مليون مجرة وكويزار، بالإضافة إلى تتبع نحو 20 مليون نجم في مناطق شاسعة من السماء.

هذه البيانات الضخمة لا تمثل مجرد أرقام، بل هي خريطة طريق تتيح للعلماء تتبع تاريخ الكون منذ بداياته الأولى، حيث تمتد هذه الرؤى إلى مسافات تصل إلى 11 مليار سنة ضوئية، مما يعني أن الباحثين ينظرون فعلياً إلى الماضي السحيق للكون، في وقت كانت فيه المجرات في مراحل تكوينها الأولى قبل نحو 13.7 مليار سنة من الزمن الحالي. ومن الناحية التقنية، أثبت مشروع ديسي كفاءة مذهلة في جمع البيانات، حيث استطاع خلال خمس سنوات فقط مسح ما يقرب من ثلث السماء المرئية.

وتعتمد هذه القدرة الفائقة على تقنية مبتكرة تستخدم آلاف الألياف البصرية الدقيقة التي تعمل كمجسات لاستقبال وتحليل الضوء القادم من المجرات البعيدة جداً. وبفضل هذه المنظومة، يمكن للجهاز رصد أكثر من مئة ألف مجرة في ليلة واحدة، وهو معدل رصد يتجاوز بكثير كل ما تم تحقيقه في المشاريع السابقة. تكمن أهمية هذا الإنجاز في قدرته على قياس تمدد الكون بدقة متناهية، مما يسمح بدراسة تأثير الطاقة المظلمة، تلك القوة الغامضة التي تشكل نحو 70 بالمئة من كتلة وطاقة الكون.

هذه الطاقة تعمل كقوة طاردة تدفع المجرات بعيداً عن بعضها البعض بسرعات متزايدة، مما يؤدي إلى تمدد الكون بشكل متسارع، وهو الأمر الذي ظل يشكل تحدياً كبيراً للفيزيائيين لكون طبيعتها المادية وتكوينها لا يزالان مجهولين بشكل كامل. لكن المفاجأة الكبرى التي حملتها البيانات الجديدة تكمن في احتمالية أن الطاقة المظلمة ليست ثابتة كما كان يفترض النموذج الكوني القياسي لسنوات طويلة.

تشير التحليلات الأولية إلى أن هذه الطاقة قد تكون متغيرة بمرور الزمن، وهو ما قد يقلب الموازين العلمية رأساً على عقب. فإذا كانت الطاقة المظلمة تتغير، فهذا يعني أن قوة التنافر التي تدفع الكون للتمدد قد تضعف تدريجياً، أو ربما تتغير طبيعتها بشكل جذري في المستقبل.

هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام سيناريوهات كونية جديدة ومثيرة؛ فبدلاً من التمدد الأبدي الذي يؤدي إلى تجمد الكون وموته الحراري، قد نكون أمام احتمالات أخرى تعيد صياغة فهمنا للتوازن بين الجاذبية التي تجمع المادة وبين الطاقة التي تفرقها. وقد حذر العلماء المشاركون في المشروع من أن أي تغير بسيط في سلوك هذه الطاقة قد ينعكس بشكل جذري على المصير النهائي للكون، سواء كان ذلك بالعودة إلى حالة الانكماش أو الوصول إلى توازن جديد، مما يجعل من هذا المشروع حجر الزاوية في رحلة البشرية لفهم أصل الكون ونهايته المحتومة





