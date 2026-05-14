ثورة المسيرات السلكية وتحديات الحرب الإلكترونية في جنوب لبنان

تحليل مفصل حول اعتماد حزب الله على مسيرات تعمل بالألياف البصرية لتجاوز أنظمة التشويش الإسرائيلية، مما أحدث نقلة نوعية في التكتيكات العسكرية وأدى إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

شهدت الساحة الميدانية في جنوب لبنان تحولاً استراتيجياً خطيراً في طبيعة الصراع المسلح، حيث برزت المسيرات الموجهة بالألياف البصرية كأحد أكثر التحديات الأمنية تعقيداً التي واجهتها القوات الإسرائيلية المتوغلة.

هذه النقلة النوعية في التكتيكات العسكرية أثارت مخاوف عميقة في تل أبيب، بعد أن أظهرت المشاهد التي بثها الإعلام الحربي التابع لحزب الله دقة متناهية في استهداف الآليات العسكرية، بما في ذلك جيبات هامر وناقلات الجند، باستخدام مسيرات انتحارية صغيرة من طراز FPV. وقد أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات وقتلى في صفوف عسكرييه نتيجة هذه الهجمات، التي تأتي في سياق عدوان إسرائيلي واسع بدأ منذ مطلع مارس الماضي، وأدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان اللبنانيين وتدمير ممنهج للبنى التحتية والقرى في الجنوب، رغم محاولات فرض هدنة في فترات متقطعة.

تكمن الخطورة التقنية لهذه المسيرات في أنها تعمل عبر وسط فيزيائي مغلق، وهو عبارة عن كابل دقيق من الألياف الضوئية يربط الطائرة بالمشغل بشكل مباشر، مما يجعلها محصنة تماماً ضد عمليات التشويش الإلكتروني التي تعتمد عليها إسرائيل بشكل مكثف لتعطيل أنظمة الاتصال اللاسلكية وإشارات GPS. ويوضح الخبراء التقنيون أن هذا التحول ينقل أوامر التحكم والصور الحية عبر قناة مؤمنة بدلاً من الفضاء اللاسلكي المفتوح، وهو ما يمنح المسيرة قدرة فائقة على المناورة حتى في البيئات المشبعة بالتشويش الإلكتروني التي تعجز فيها المسيرات التقليدية عن العمل.

بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه التقنية ما يعرف بـ Zero Latency أو انعدام التأخير الزمني، مما يتيح للمشغل التحكم اللحظي والدقيق في الطائرة حتى لحظة الاصطدام بالهدف، خاصة عند استهداف نقاط الضعف في المدرعات أو الفتحات الصغيرة في التحصينات العسكرية. كما أن هذه المسيرات لا تصدر أي إشارات راديوية، وهو ما يسمى Zero RF Emissions، مما يجعل عملية رصد موقع المشغل أو منصة الإطلاق أمراً شبه مستحيل باستخدام وسائل التتبع التقليدية التي تعتمد على ترددات الراديو.

من الناحية الاقتصادية والعسكرية، يمثل هذا السلاح نموذجاً لعدم التماثل في القوة، حيث يتم استخدام أدوات منخفضة التكلفة جداً لتدمير أصول عسكرية تقدر قيمتها بملايين الدولارات. وقد استلهم هذا النموذج من تجارب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث طور الطرفان هذه التقنيات لتجاوز أنظمة الحرب الإلكترونية الكثيفة.

وتعتمد هذه المسيرات على نظام البكرة المحمولة أو Airborne Spooling، حيث تحمل الطائرة معها لفة من الألياف الضوئية تقوم بإفلاتها تدريجياً أثناء التحليق، وقد يصل طول هذا الكابل إلى 30 كيلومتراً رغم وزنه الخفيف جداً الذي لا يتجاوز بضع مئات من الغرامات لعدة كيلومترات. وفي مواجهة هذا التهديد، وجد الجيش الإسرائيلي نفسه مضطراً للجوء إلى حلول ميدانية بدائية ومؤقتة، مثل تركيب شبكات من المعدن أو النايلون فوق الآليات لعرقلة وصول المسيرات، أو الاعتماد على إطلاق النار المباشر عند سماع صوت المحركات.

وفي محاولة أكثر تطوراً، بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية في اختبار رصاصات متشظية أمريكية الصنع عيار 5.56 ملم مخصصة لبنادق M-16 وتافور، بهدف اعتراض هذه المسيرات في الجو، وهو اعتراف ضمني من القيادة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن هذه المسيرات تمثل تهديداً رئيسياً يتطلب حلولاً عاجلة وجذرية





