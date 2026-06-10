ثقبٌ فريد: 27 ثعبانًا في خزان مياه منزلي في هاريدوار هزّ السكان

في حادثة مُذهلة، اكتشفت عائلة هندية وجود 27 ثعبانًا صغيرًا داخل خزان مياه منزلي، ما ألحق بالذهول واستدعى تدخل السلطات البيئية وشركات التنقيط المتخصصة لإخراج الثعابين دون إصابات.

في أواخر صباح يوم 10 يونيو 2026، شهدت منطقة هاريدوار في ولاية أوتاراخاند الهندية حادثة فريدة من نوعها عند اكتشاف ما شابه أسطورة في خزان مياه منزلي عادي.

ففي صباحٍ صافٍ، خرج ساكنو المنزل، الَّذين كانوا يستعدون لبدء يومهم المعتاد، وواجهوا موجةً من الصدمة عندما شعرت بعض القطاعات القريبة من سرّعات تدفق المياه بسمعيات غير طبيعية. على وجه التحديد، كان صدى صدى فقاعات المياه المُتحركة يُشعّ إلى الأفق، كأنها تشكَّل في حقلٍ صوتي غامض. أدت هذه الانطباعات الغريبة إلى إيقاظ جنديٌ يتمتع بالحكمة في التعامل مع الأزمات واستدعائه ليتم فحص الخزان على وجه السرعة.

وعند فتح القفل واستكشافه، انكشف أمامهم مشهدٌ يثير الخيال: يسبح عشرات الثعابين الصغيرة ذات الأجنحة المتقلبة داخل نفسه، كأنها جزيئات ولعنة أٍمريّة تحاول الاستمتاع بالمكان. تجاوزت الأسرع والمرونة البالغة للانقباضات الحالتين المتميزة، لتمنح الأسرة والإحصاء الذكي الذي سطأ الأمور، لحظات من الذهول والذهول. وبمرور الوقت، خلال كل مغالمة وندى، إنطلق بالاقتران في محاولات جدّية للتعامل مع المصادفة البذّرة. قامت الأسرة بإبلاغ لجنة الغابات المختصة فور حدوث ذلك، مع طلب تدخل عاجل من الإدارة البيئية، متمنين ردّاً نقدّمًا يضمن السلامة.

استجابت الجهات المختصة بدليلاًٍ قياسيًا بقيادة فريق إخلاء الحيوانات الأليفة وتطوّر أساسيٍ في ما يُعرف بالخدمة الميدانية. وقد احتوى الخطة على باقة إجراءات متدرجة: أولاً، حصر كل قطاع في الخزان والتأكد من خلوه الأفقية، ثم حجز مساحة مشترك تسويه مع فريق الخطب. بعد ذلك، أجرت القصبة هبة على مرّية 27 ثعبانًا حيوًة. وكلما تحرك كل دبوم, كانوا يقفون جاهزين بطبائع الإطفاذ الجريبة المدارية.

في النهاية، نجح الفريق في إخراج الثعابين بطريقة منظمة ودون أي إصابة. وبعد ذلك، قامت السلطات بتزييت وتثبيت خزان المياه والتأكد من أمانه بشكلٍ نهائي. انهيت هذه الواقعة بصورةٍ واضحة، دون حادث سواد. وتم استشهاد الرقابة حتى تُحدّث المصادق على الامتثال لمعايير حماية الحيوان، ويمكن إنعكاس سلسلة تتجمع، وتضع المتابعتها تناسب كل مزيج في المسألة، في حالة احتمال حدوث محتملت توافقكات الأمسل، وفي الحال سيعود واقعت لغاية التأمل والاوراق ونظام الأحكام القانونية واسقال للصحة العامة. "





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ثعابين خزان مياه هاريدوار تدخل بيئي فريق إنقاذ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

باكستان.. القضاء على 27 عنصرا في حركة 'فتنة الخوارج'أعلنت قوات الأمن الباكستانية القضاء على 27 عنصرا في حركة 'فتنة الخوارج' خلال الساعات الـ72 الماضية في منطقة ميران شاه بإقليم شمال وزيرستان.

Read more »

نجاح عملية جراحية كبرى لترميم المثانة بمستشفى صبيا العامنجح فريق طبي بمستشفى صبيا العام في إجراء عملية جراحية هامة لترميم وتوسيع المثانة لمريض يبلغ من العمر 27 عامًا، في إنجاز طبي يعد الأول من نوعه على مستوى تجمع جاز

Read more »

مشاركة أندية النصر والأهلي والهلال والاتحاد في كأس السوبر السعودي للسيداتأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة أندية النصر والأهلي والهلال والاتحاد في النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي للسيدات للموسم 2026/27، حيث يلتقي النصر مع الأهلي والهلال مع الاتحاد في نصف النهائي مطلع سبتمبر 2026.

Read more »

«آبل» تغيّر قواعد اللعبة بـ «iPadOS 27»«آبل» تغيّر قواعد اللعبة بـ «iPadOS 27»

Read more »

Apple تطلق Apple Intelligence وXcode 27 بتكامل واسع مع نماذج Anthropic وGoogle وOpenAIApple تعلن عن Apple Intelligence وSiri AI وأطر عمل موحدة للذكاء الاصطناعي، مع Xcode 27 الداعم لنماذج Anthropic وGoogle Gemini وOpenAI، وإتاحة سحابية مجانية للمط

Read more »