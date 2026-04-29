ثقافة النظافة الجماعية: كيف أصبح مشجعي اليابان نموذجاً عالمياً في جمع النفايات بعد المباريات

يستعرض التقرير سلوك مشجعي المنتخب الياباني في جمع النفايات بعد المباريات، والذي أصبح نموذجاً عالمياً يعكس ثقافة اجتماعية راسخة في اليابان. يوضح التقرير أن هذا السلوك يعود إلى نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، ويشرح كيف أصبح جزءاً من هوية اليابان الثقافية والرياضية. كما يشرح التقرير المفهوم الثقافي الياباني “تاتسو توري آتو وو نيجوسازو”، والذي يعني “العصفور لا يترك شيئاً خلفه”، وكيف يُترجم هذا المفهوم إلى سلوك جماعي منضبط. بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير كيف أن هذا السلوك يُدرس في بعض الجامعات الغربية كنموذج للسلوك المجتمعي المسؤول، ويشير إلى أن بعض المنظمات الدولية بدأت تتخذ من هذا السلوك مثالاً يُحتذى به في برامجها التوعوية حول النظافة العامة.

في مشهد أصبح يُعرف به مشجعي المنتخب اليابان ي عالمياً، يتكرر سلوك جمع النفايات بعد انتهاء المباريات، وهو سلوك يعكس ثقافة اجتماعية راسخة أكثر منه مجرد تصرف فردي.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تعود أولى ملامح هذا السلوك إلى نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، حين لفت مشجعون يابانيون الأنظار وهم يجمعون القمامة بعد المباريات، رغم أن اليابان كانت آنذاك تشارك لأول مرة في البطولة العالمية. ومنذ ذلك الحين، أصبح المشهد يتكرر في كل نسخة من البطولة، بما في ذلك مونديال قطر 2022، ومن المتوقع أن يتواصل في النسخة المقبلة، التي تستهل فيها اليابان مبارياتها في الولايات المتحدة والمكسيك.

ولا يقتصر هذا السلوك على الجماهير فقط، إذ سبق أن أثار لاعبو المنتخب الياباني الإعجاب في مونديال روسيا 2018 بعد قيامهم بتنظيف غرفة الملابس وترك رسالة شكر باللغة الروسية عقب إحدى المباريات، وهو ما تكرر أيضاً في مونديال قطر برسائل امتنان كتبت بعدة لغات. يرتبط هذا السلوك بمفهوم ثقافي ياباني يُعبّر عنه المثل: “تاتسو توري آتو وو نيجوسازو”، والذي يعني حرفياً “العصفور لا يترك شيئاً خلفه”، ويُترجم عملياً إلى فكرة: “اترك المكان كما وجدته”.

ويقول خبراء إن هذه السلوكيات تُكتسب منذ الطفولة، حيث يتعلم الأطفال في المدارس اليابانية منذ المراحل الأولى أهمية النظافة والمسؤولية الجماعية، حتى إن بعض المدارس لا تعتمد على عمال تنظيف، بل يتولى الطلاب أنفسهم هذه المهام. ويرى أكاديميون أن هذا السلوك يعكس ثقافة مجتمعية تركز على تجنب الإزعاج للآخرين، وهو ما يُعرف في اليابان بمفهوم “ميواكو”، أي عدم إحداث إزعاج أو إضرار بالمجتمع المحيط.

وتشير دراسات اجتماعية إلى أن هذا النهج مرتبط بكثافة سكانية عالية في البلاد، خصوصاً في طوكيو الكبرى التي يقطنها عشرات الملايين، ما يعزز الحاجة إلى سلوك جماعي منضبط يحافظ على النظام العام. في المقابل، يحذر باحثون من المبالغة في “تقديس” هذا السلوك باعتباره استثناءً ثقافياً، مؤكدين أن الأمر يعود بالأساس إلى عملية تنشئة اجتماعية مختلفة مقارنة بالثقافات الغربية، التي تعتمد بدرجة أكبر على الخدمات العامة في إدارة النظافة.

لم يقتصر هذا السلوك على كأس العالم، إذ ظهر أيضاً في بطولات شبابية ومباريات دولية أخرى، بما في ذلك مباريات ودية أقيمت في أوروبا، حيث واصل المشجعون اليابانيون تنظيف المدرجات بعد انتهاء اللقاءات. ويقول مختصون في علم الاجتماع إن ارتباط هذه الممارسة بكرة القدم تحديداً يعكس طبيعة اللعبة في اليابان، حيث ارتبط تطور الدوري المحلي منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود بقيم مجتمعية مثل الانتماء والمسؤولية الجماعية.

وبينما قد يبدو المشهد غير مألوف في كثير من دول العالم، إلا أنه أصبح جزءاً من صورة مشجعي اليابان في المحافل الرياضية الدولية، باعتباره امتداداً لقيم ثقافية تُترجم على أرض الملاعب. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا السلوك يُعدّ مثالاً على كيف يمكن للثقافة أن تتجاوز الحدود الجغرافية، حيث أصبح يُدرس في بعض الجامعات الغربية كنموذج للسلوك المجتمعي المسؤول. كما أن بعض المنظمات الدولية بدأت تتخذ من هذا السلوك مثالاً يُحتذى به في برامجها التوعوية حول النظافة العامة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا السلوك لا يقتصر على كرة القدم فقط، بل يمتد إلى مختلف المجالات الرياضية والثقافية في اليابان، حيث يُرى في الحفلات الموسيقية والمهرجانات المحلية، مما يؤكد أنه جزء من هوية المجتمع الياباني. ويؤكد خبراء في علم النفس الاجتماعي أن هذا السلوك يعكس أيضاً مستوى عالٍ من الانضباط الذاتي، وهو ما يُعدّ أحد سمات الشخصية اليابانية التي تميزها عن غيرها من الثقافات.

وفي الوقت الذي يُرى فيه هذا السلوك كإيجابي في معظم الأحيان، إلا أن بعض الباحثين يشيرون إلى أنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ضغط اجتماعي على الأفراد الذين لا يستطيعون الالتزام به، مما قد يسبب لهم الشعور بالذنب أو الانزعاج. ومع ذلك، يظل هذا السلوك أحد أبرز المميزات التي تميز اليابان عن غيرها من الدول، وهو ما يجعله موضوعاً للدراسة والتحليل في العديد من الأبحاث الأكاديمية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا السلوك في الظهور في مختلف المناسبات الدولية، حيث أصبح يُعدّ جزءاً من هوية اليابان الثقافية والرياضية





