ثقافة التبرير ضد ثقافة التعلم: التحدي الحقيقي بعد الحرب

مقال تحليلي يسلط الضوء على التحول الخطير في الخطاب العام بعد انتهاء الحروب، حيث تستبدل ثقافة التبرير التي تركّز على تبرير المواقف وإلقاء اللوم ثقافة التعلم التي تستخلص الدروس وتبني المستقبل. يتناول النص كيف تتحول الساحات الإعلامية ومنصات التواصل إلى ميادين صراع على الروايات بدلاً من ساحات للحوار البناء، ويعرض الآثار المدمرة لاحتكار القيادات لمراجعة القرارات وإقصاء المجتمع عن المشاركة في تقييم النتائج. ويختتم بالتأكيد على أن حياة الأمم تقاس بجرأة نقد الذات وقدرتها على التعلم، وليس بتحقيق الانتصارات المؤقتة.

تسلط هذه المقالة الضوء على التحدي الأكبر الذي يواجه الأمم بعد انتهاء الحروب والنزاعات ، حيث يؤكد الكاتب أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الهزيمة العسكرية أو الخسائر المادية، بل في هيمنة ثقافة التبرير على ثقافة التعلم .

يوضح النص أنه بمجرد اقتراب الحروب من نهاياتها أو الإعلان عن وقف إطلاق النار، تندلع معركة أخرى لا تقل ضراوة، لكنها هذه المرة تدور في ساحات الإعلام ووسائل التواصل، حيث يتحول التركيز من الأسئلة الجوهرية حول ما تعلمناه وأين أخطأنا وكيف نستعد للمستقبل، إلى سؤال من انتصر؟ ويبدأ كل فريق في جمع الأدلة التي تثبت رؤيته وتبرر موقفه بدلاً من البحث عن الحقيقة التي تساعد على تجنب تكرار الأخطاء.

ويؤكد الكاتب أن الأمم لا تهزمها الحروب بقدر ما تهزمها طريقة تعاملها مع نتائجها،فالخسائر العسكرية والاقتصادية يمكن تعويضها، لكن الخسارة الأصعب هي أن تتحول الأمة إلى أسيرة للماضي، تكرر تحليل الأحداث بدلاً من التخطيط للمستقبل. ويلاحظ النص أنه بعد كل أزمة كبرى يفترض أن تبدأ عمليات إعادة البناء ومراجعة القرارات واستخلاص الدروس، لكن ما يحدث غالباً هو العكس، حيث تتحول المراجعات إلى دعاية والنقد إلى خصومة، وتحتكر القيادات معرفة الأخطاء وتقرر كيفية مناقشتها، بينما يُترك المجتمع في موقع المتلقي الذي يتحمل التكاليف دون مشاركة حقيقية في التقييم.

ويشير إلى أن الأمم الحية تقاس بقدرتها على التعلم وجرأة مراجعاتها، وليس بحجم انتصاراتها أو عدد المدافعين عن قراراتها. لذلك، فإن السؤال الجوهري بعد أي حرب أو اتفاق ليس من كسب الجولة، بل هل خرجنا منها أكثر وعياً وقوة واستعداداً للمستقبل؟ يختتم الكاتب بالتحذير من أن أخطر ما بعد الحرب هو أن تنتصر ثقافة التبرير على ثقافة التعلم، وتحول معركة المستقبل إلى نقاش طويل حول من أخطأ أولاً، مما يؤدي إلى خسارة الأمة مرتين: مرة في الميدان ومرة في الوعي





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