اكتشفت شركة أمن سيبراني أن نموذج تشات جي بي تي يمكن تحييده لتوليد صور صادمة عبر تعديل بسيط في التعليمات، مما يثير مخاوف أمنية وأخلاقية.

اكتشف باحثون أمنيون في شركة مايندغارد البريطانية الناشئة أنه يمكن التلاعب بنموذج تشات جي بي تي من شركة أوبن إيه آي لتوليد صور صادمة ذات طابع عنفي أو جنسي من خلال تعديل بسيط في التعليمات.

بعد اكتشاف الثغرة، أبلغ الباحثون شركة أوبن إيه آي في مايو ۲۰۲٤، وشاركوا معها نتائجهم، لكنهم تلقوا رداً آلياً فقط. ويفترض أن الشركة حاولت وضع قيود، لكنها كانت سهلة التحايل.

ونتيجة لذلك، يمكن للنموذج إنتاج صور مثل مشاهد عنف دموية أو صور إيحائية بüllgender about assault على أشخاص بالغين مولّدين اصطناعياً، حيث تظهر شخصيات وهمية بملامح تشبه الواقع، بما في ذلك صور لنساء في مشاهد مروعة كـ "تداعيات مروعة لمسرح جريمة" أو "متروكة في الخوف والتقييد". ieux نموذج تشات جي بي تي يعتمد على تدريب ضخم ببيانات من الإنترنت، مما يعني أن مخرجاته قد تعكس محتوى موجود مسبقاً من حيث العنف أو الصور الجنسية، حتى لو كانت الصور مولدة اصطناعياً. ويؤكد الباحثون أن الثغرة تبقى قائمة حتى مع الإجراءات التي أضافتها أوبن إيه آي، حيث يمكن إيجاد طرق بديلة لخداع النموذج.

ويبدو أن ثمة حاجة إلى مزيد من الضبط الدقيق لأنظمة السلامة، خاصة أن الثغرة تسمح بتوليد محتوى غير أخلاقي دون تحديد موضوع محدد، أي أن الذكاء الاصطناعي يبتكر محتوى صادماً "من تلقاء نفسه" بناءً على تعليمات تبدو بريئة. من ناحية أخرى، تستخدم أوبن إيه آي طبقات متعددة من إجراءات السلامة، تشمل أنظمة آلية ومراجعة بشرية، للحظر والرصد. ومع ذلك، يرى الباحثون أن هذه الإجراءات غير كافية، إذ أن طرق التحايل تتطور باستمرار.

ويعبر بيتر غاراهان، مؤسس مايندغارد وأستاذ في جامعة لانكاستر، عن قلقه من إمكانية توليد صور أكثر خطورة إذا تم استكشاف الثغرة بشكل أوسع. ويشدد جيم نايتينغيل، باحث السلامة في مايندغارد، على أن الصور المولدة، رذا، على أنها اصطناعية، لا تزال مرتبطة بالواقع البشري، مما يزيد من خطورتها. وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة في تأمين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، خاصة في مجال إنشاء الصور، وتظهر الحاجة إلى تعاون أوثق بين الباحثين والشركات المطوّرة





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