ثعبان سام يُكتشف في طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر

اكتشاف ثعبان يُشتبه في أنه سام في مقصورة القيادة أو الركاب لطائرة بوينغ 787-9 دريملاينر قادمة من كانكون المكسيكية إلى مطار لندن غاتويك، ما أجبر شركة توي الجوية على سحب الطائرة من الخدمة.

تحولت رحلة شركة توي الجوية إلى حالة استنفار قصوى بعد اكتشاف ثعبان يُشتبه في أنه سام في مقصورة القيادة أو الركاب ل طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر قادمة من كانكون المكسيكية إلى مطار لندن غاتويك .

اكتشف عامل النظافة الجسدا الزاحف البني المحمر بين المقاعد، ولكن الثعبان اختفى في لمح البصر، ما أجبر الشركة على سحب الطائرة من الخدمة. استعانت الشركة بفرق الصيانة والمهندسين والخبراء في الحياة البرية لتحديد مكان الثعبان، ولكن دون جدوى حتى الآن. تميل التكهنات إلى أن الثعبان تسلل قبل الإقلاع من المكسيك، ربما مختبئاً داخل أمتعة أحد المسافرين. لا تزال الطائرة قيد الاحتجاز الأرضي، وتتمثل مخاوف الشركة في أن وجود الثعبان قد يؤدي إلى قضم الأسلاك الحساسة أو تخريب الأنظمة الإلكترونية للمركبة.

لا يزال البحث عن الثعبان مستمراً، مع التأكيد من قبل الشركة على ضرورة العثور عليه لضمان سلامة الرحلات القادمة





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ثعبان سام طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر شركة توي الجوية مطار لندن غاتويك كانكون المكسيكية

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