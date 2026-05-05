ثانوية العز بن عبدالسلام بالرياض تطلق برنامجًا رياضيًا لاكتشاف مواهب المصارعة

برنامج رياضي مميز في ثانوية العز بن عبدالسلام بالرياض بالتعاون مع الاتحاد السعودي للمصارعة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية الواعدة، ضمن مبادرة 'أطلق قدراتك الخارقة'.

شهدت ثانوية العز بن عبدالسلام بالرياض فعاليات برنامج رياضي استثنائي يهدف إلى استكشاف وتنمية المواهب الرياضية الواعدة في مجال ال مصارعة ، وذلك بالتعاون الوثيق مع الاتحاد السعودي لل مصارعة .

وقد تم تنفيذ هذا البرنامج الطموح تحت الإشراف المباشر لفريق من المعلمين المتخصصين في التربية البدنية والنشاط الطلابي، وهم الأستاذ عثمان العثمان، والأستاذ عبدالله النجعي، والأستاذ عبدالرحمن القرني، وبمتابعة دقيقة من مدير المدرسة الأستاذ عمر الملحم. يمثل هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من سلسلة الأنشطة الرياضية المستمرة التي تنظمها المدرسة، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والعقلية للطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام، واكتشاف قدراتهم الكامنة في مختلف المجالات الرياضية.

وقد لاقى البرنامج استحسانًا كبيرًا من الطلاب والمعلمين على حد سواء، لما له من أثر إيجابي في تحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية المدرسية. تمحور البرنامج حول عرض حي ومثير قدمه فريق من المصارعين المحترفين التابعين للاتحاد السعودي للمصارعة، حيث استعرضوا مهاراتهم الفنية العالية وتقنياتهم القتالية المتقنة أمام الطلاب. وقد أثار هذا العرض حماسًا كبيرًا لدى الحضور، وألهمهم لممارسة رياضة المصارعة، والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الرياضية.

كما سلط العرض الضوء على أهمية الممارسة الرياضية المنظمة، ودورها في بناء شخصية الطالب، وتعزيز ثقته بنفسه، وتنمية قدراته القيادية. بالإضافة إلى ذلك، تم خلال البرنامج تقديم محاضرات توعوية للطلاب حول أساسيات رياضة المصارعة، وقواعدها، وأخلاقياتها، وأهمية الالتزام بالتدريب والتغذية السليمة. وقد حرص المعلمون المشرفون على البرنامج على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، وتشجيعهم على طرح الأسئلة والاستفسارات، والتفاعل مع المدربين والمصارعين المحترفين.

هذا التعاون المثمر بين المدرسة والاتحاد السعودي للمصارعة يعكس التزام الطرفين بتطوير الرياضة المدرسية، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتمكينها من تحقيق طموحاتها وأحلامها. يأتي هذا البرنامج الرياضي في سياق المبادرة الوطنية الطموحة التي أطلقتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تحت شعار 'أطلق قدراتك الخارقة'، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية لدى الأطفال والناشئين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتوفير الدعم اللازم لهم للانخراط في مسارات رياضية منظمة.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الرياضي، وزيادة مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية، وتحقيق التميز الرياضي على المستوى الإقليمي والدولي. وقد أكدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وبناء مسارات مستدامة لإعداد جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة بقوة في المحافل الرياضية العالمية، وتحقيق الإنجازات التي ترفع اسم المملكة عاليًا.

إن هذه المبادرة تعكس التزام المملكة بتوفير الفرص للشباب السعودي لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم في مجال الرياضة، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتحويلهم إلى أبطال رياضيين يساهمون في بناء مستقبل مشرق للمملكة





