الرياضي الروسي الشاب تيمور أربوزوف يتوج بطلاً لبطولة أوروبا للجودو في فئة الوزن حتى 81 كيلوغراما، بعد فوزه في مباراة نهائية مثيرة على النجم الجورجي تاتو غريغالاشفيلي. يعزز هذا الانتصار مسيرة أربوزوف المظفرة التي شهدت حصوله على العديد من الألقاب الدولية في السنوات الأخيرة، ويأتي ضمن مشاركة روسية مميزة في البطولة تحت رموزها الوطنية.

تألق الرياضي الروسي تيمور أربوزوف ، البالغ من العمر 22 عامًا، وحصد الميدالية الذهبية في منافسات ال جودو ب بطولة أوروبا المقامة حاليًا في تبليسي ، عاصمة جورجيا. وقد شهدت فعاليات اليوم السبت تتويج أربوزوف بطلاً لفئة الوزن حتى 81 كيلوغرامًا، بعد فوز تاريخي في المباراة النهائية على منافسه الجورجي المخضرم تاتو غريغالاشفيلي.

يُعد غريغالاشفيلي أحد أبرز نجوم رياضة الجودو عالميًا، حيث يحمل في سجله ثلاثة ألقاب لبطولة العالم ولقب بطولة أوروبا، مما يجعل انتصار أربوزوف عليه إنجازًا لافتًا يعكس تصاعد مستواه ونجوميته الصاعدة. لم يتوقف إنجاز أربوزوف عند هذا الحد، بل يأتي ليضاف إلى سلسلة مذهلة من الألقاب التي حققها الشاب الروسي في فترة زمنية قصيرة. فقد سبق له وأن توج بذهبية بطولة العالم في بودابست وذهبية بطولة أوروبا في بودغوريتسا خلال عام 2025، مما يؤكد على موهبته الاستثنائية وتفوقه في هذه الرياضة. ولم يكتفِ بذلك، بل اختتم مسيرته المظفرة بحصوله على جائزة "رياضي العام" من الاتحاد الدولي للجودو في فبراير 2026، وهي جائزة مرموقة تعكس الاعتراف الدولي بمستواه الرفيع وإنجازاته المتلاحقة. هذا الانتصار الجديد في بطولة أوروبا يعزز من مكانة أربوزوف كواحد من أبرز نجوم الجودو الشباب على الساحة الدولية، ويفتح له آفاقًا أوسع لتحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً. وقد شهدت بطولة تبليسي مشاركة روسية بارزة، حيث سمح الاتحاد الدولي للجودو للرياضيين الروس بالتنافس تحت علم بلادهم ونشيدهم الوطني. جاء هذا القرار في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو، الذي اتخذ في 27 نوفمبر 2025، والقاضي بإعادة حق الرياضيين الروس في المشاركة في البطولات الدولية برموزهم الوطنية الكاملة. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الرياضية الروسية، واعتبر بمثابة خطوة هامة نحو عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات الدولية بشكل طبيعي، مما أتاح لأربوزوف ورفاقه فرصة إظهار قدراتهم ورفع علم روسيا في المحافل الدولية، مما أضفى أجواءً خاصة على البطولة وشهد تفاعلًا كبيرًا من الجماهير. إن هذا الإنجاز الجديد لأربوزوف يمثل علامة فارقة في مسيرته الرياضية، ويؤكد على قدرته على المنافسة على أعلى المستويات. فالفوز على بطل عالمي وبطل أوروبا المخضرم ليس بالأمر الهين، ويكشف عن قوة ذهنية وصلابة بدنية تتمتع بها أربوزوف. كما أن هذه البطولة تأتي في سياق مهم للرياضة الروسية، بعد فترة من القيود، وتشير إلى إمكانية استعادة الرياضيين الروس لمكانتهم المعهودة على الساحة العالمية. وتشكل هذه الانتصارات دافعًا قويًا للأجيال القادمة من الرياضيين الروس، وتشجعهم على السعي نحو تحقيق التميز والتفوق في مختلف الألعاب الرياضية. وستظل هذه الميدالية الذهبية محطة بارزة في تاريخ أربوزوف الرياضي، وبداية لمرحلة جديدة من الإنجازات المنتظرة





