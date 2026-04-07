انتُخب الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام رئيساً لفيتنام، وشهدت العلاقات الفيتنامية الروسية تطورات مهمة، بينما تواصل التوترات العالمية.

أعلنت وكالة الأنباء ال فيتنام ية الرسمية (في.إن.آيه) عن انتخاب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي ال فيتنام ي، تو لام ، رئيس اً لجمهورية فيتنام الاشتراكية خلال جلسة للجمعية الوطنية. وقد تم الإعلان عن هذا الانتخاب التاريخي خلال الجلسة الأولى للجمعية الوطنية السادسة عشرة، التي انتُخبت في شهر مارس وعقدت في العاصمة هانوي. يمثل هذا الحدث بداية فصل جديد في القيادة ال فيتنام ية، حيث تعهد ال رئيس المنتخب بالعمل على تحقيق التنمية والازدهار لشعبه.

وقد أدى تو لام اليمين الدستورية أمام الوطن والحزب والشعب الفيتنامي، في حفل أُذيع على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الفيتنامي، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدت تأييداً كاملاً لتو لام من قبل أعضاء الجمعية الوطنية. \تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين فيتنام ودول العالم، لاسيما مع روسيا. ففي إطار تعميق التعاون، وقّعت روسيا وفيتنام اتفاقية حكومية لبناء أول محطة للطاقة النووية في فيتنام. هذه الاتفاقية، التي تشارك فيها مؤسسة 'روساتوم' الروسية للطاقة النووية، تمثل علامة فارقة في مسار التعاون بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد التعاون بين البلدين نمواً في مجالات أخرى، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تهانيه للأمين العام تو لام بمناسبة إعادة انتخابه، مما يدل على عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. \في سياق آخر، وعلى الرغم من التركيز على الشؤون الداخلية والفيتنامية الروسية، شهدت الساحة السياسية العالمية تطورات أخرى. فقد التقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بزعيم فيتنامي، وتعهد بإزالة هانوي من قوائم الحظر، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين. كما تتواصل التوترات في مناطق أخرى من العالم، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً متزايداً، مما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات وتأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي. هذه الأحداث المتلاحقة تعكس تعقيد المشهد السياسي العالمي، وتبرز أهمية الدبلوماسية والتعاون الدولي في مواجهة التحديات المختلفة. كما أن متابعة هذه الأحداث لحظة بلحظة أمر ضروري لفهم التغيرات الجارية وتأثيراتها على مختلف الأصعدة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيتنام تو لام رئيس روسيا الطاقة النووية التعاون انتخابات سياسة عالمية

United States Latest News, United States Headlines