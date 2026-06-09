توني: انتقالي للدوري السعودي لم يبعدني عن المونديال.. سأثبت جدارتي بهدف

المهاجم الإنجليزي إيفان توني يؤكد أن انتقاله إلى الأهلي السعودي لم يضعف فرصه مع منتخب إنجلترا، ويكشف عن تحسن حالته الذهنية بعد محادثة مع المدرب توخيل، ويشيد بدعم هاري كين.

كما علق توني على إشادة قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين به، حيث وصفه كين بأنه لاعب مؤثر يمنح الفريق إضافة مختلفة. ورد توني على ذلك بقوله إن سماع مثل هذا الكلام من أحد أفضل المهاجمين في العالم، إن لم يكن الأفضل، هو إطراء كبير للغاية ويحفزه على مواصلة العمل الجاد.

وأضاف أن لاعباً بحجم هاري كين إذا قال ذلك، فهذا يعني أنه يسير في الاتجاه الصحيح. وختم توني حديثه بالتعبير عن أمله في مشاركة هاري كين في الهجوم معاً، مؤكداً أنهما يستطيعان صناعة شيء مميز إذا أتيحت لهما الفرصة للعب جنباً إلى جنب، مشيراً إلى أن كين يشكل خطورة دائمة على مرمى الخصوم ويستطيع التسجيل من أنصاف الفرص، لذلك فإن دوره قد يكون في تشتيت انتباه المدافعين لمنح كين المساحة اللازمة.

هذه التصريحات تأتي في وقت يسعى فيه توني لتعزيز موقعه في حسابات المدرب توخيل قبل المونديال، خاصة مع المنافسة الشرسة على المراكز الهجومية في المنتخب الإنجليزي





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