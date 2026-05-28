توني بلير ينتقد حكومته الحالية بقيادة ريشي ستارمر

في مقال يزيد عن خمسة آلاف كلمة، انتقد توني بلير ، رئيس الوزراء الأسبق والأطول خدمة في حزب العمال ، حكومته الحاليه بقيادة ريشي ستارمر . بلير، الذي قاد حزب العمال إلى الفوز في ثلاث انتخابات بريطانية بين عامي 1997 و2007، انتقد ستارمر واثنين من منافسيه المحتملين خلال الأسبوع الجاري.

وقال بلير إن مجلس الوزراء تبنى السياسات الصائبة لبدء تحقيق الاستقرار في البلاد، لكن ستارمر يرحب بالنقاش حول 'السياسات والأفكار'، لكنه differ مع تقييم بلير لسجل الحكومة بعد مرور نحو عامين على توليها السلطة. وأضاف بلير للصحفيين 'لا اتفق على أن الخيارات السياسية لهذه الحكومة لم تكن الخيارات الصائبة، بالنظر إلى ما ورثناه'.

وذكر أن تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليص أوقات الانتظار للحصول على خدمات الصحة العامة في البلاد من بين إنجازات حكومته، مؤكدا على رسالته المتكررة بأنه لا يخطط للتنحي على الرغم من دعوات عدد من أعضاء الحزب. ولم تسهم تعليقات بلير في تهدئة ذكرى داخل حزب العمال، فقد رفض رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بورنهام ووزير الصحة السابق ويس ستريتينج، المرشحان المحتملان لخلافة ستارمر، انتقاداته أيضا





