تونس تواجه تحديات كبيرة في إدارة النفايات الإلكترونية: مركز برج شاكير مثال على الإخفاق

يسلط هذا التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها تونس في إدارة النفايات الإلكترونية، مع التركيز على مركز برج شاكير، وهو أول مركز متخصص في أفريقيا لإعادة تدوير هذه النفايات. يكشف التقرير عن تراكم النفايات وتعطيل عملية إعادة التدوير بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، ويدرس أسباب هذا الوضع بالإضافة إلى الحلول المقترحة، مع الإشارة إلى أهمية تغيير السلوكيات وتعزيز الوعي بأهمية إعادة تدوير هذه النفايات، ويسلط الضوء على الفرص الاقتصادية المحتملة في هذا المجال.

أفادت تقارير بأن تونس تنتج ما يقرب من 100 ألف طن من نفايات التجهيزات الكهربائية والإلكترونية سنويًا، في حين لم يعالج المركز النموذجي ب برج شاكير ، وهو الأول من نوعه في أفريقيا، سوى 202 أطنان إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أي أقل من 1 بالمائة من طاقته النظرية المقدرة بـ24 ألف طن سنويًا.

وعزت الوكالة هذا التفاوت إلى الإجراءات الإدارية المعقدة التي حولت هذا المورد القيم إلى 'منجم حضري' معطل، حيث تتراكم داخل مخازن المركز، الذي بدأ العمل به منذ 10 سنوات في إطار شراكة تونسية كورية، أكوام من هياكل أجهزة الكمبيوتر والشاشات المفككة والمكونات المفصلة، في مشهد وصفته بـ'غابات صناعية صغيرة'. كما أشارت الوكالة إلى أن الأجواء داخل المركز مشبعة بروائح نفاذة تمزج بين البلاستيك المحترق والمعادن المؤكسدة والغبار الكيميائي، في حين تتكدس المواد المعالجة حتى سقف المخازن بسبب صعوبة بيعها، وذلك بسبب 'العوائق القانونية الرئيسية'. وقالت آمال قينوبي، رئيسة القسم بإدارة إعادة التدوير والتثمين بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات: 'نحن مجبرون على المرور بإجراءات مرهقة، بين الصفقات والمزادات العامة'. وأوضحت الوكالة أن هذه الاستنتاجات جاءت بعد زيارة ميدانية نُظمت لمجموعة من الصحفيين الذين تلقوا تدريبًا في مجال الإعلام البيئي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في وقت تسعى فيه السلطات التونسية إلى تنفيذ إصلاح شامل لنموذج التصرف في النفايات. وذكرت قينوبي أن دراسة جدوى يتم إعدادها حاليًا لتحويل صيغة المركز إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة المرونة وتسريع تصريف المخزون، وذلك كجزء من استراتيجية وطنية اعتُمدت في عام 2025 لتعزيز إعادة تدوير النفايات بحلول الفترة 2030 /2035. وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن منشورًا مُحدثًا صدر في عام 2023 يلزم المؤسسات العامة بتسليم أجهزتها المستعملة إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مما يعزز عمليات الجمع ويحسن التدفق ويقلل من حجم القطاع غير المنظم. من جهتها، صرحت عبير ساسي، مديرة إعادة التدوير والتثمين بالوكالة، بأن التحدي لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يشمل أيضًا البعد الثقافي، قائلة: 'يجب تغيير السلوكيات، واعتماد الفرز من المصدر، وفهم أن هذه المعدات في نهاية عمرها يجب ألا تُعتبر نفايات بعد الآن، بل موارد'. وأوضحت الوكالة أنه يمكن استخراج الفولاذ والزجاج والنحاس من هذه النفايات، بالإضافة إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، إلا أنه ونظرًا لغياب وحدات معالجة متطورة في تونس، يتم تصدير المكونات الأكثر قيمة، وخاصة البطاقات الإلكترونية، لإعادة تدويرها في الخارج. ونبهت الوكالة إلى أن التحدي عالمي، حيث تشير بيانات Global E-waste Monitor التابع للأمم المتحدة إلى أن النفايات الإلكترونية تنمو بمعدل أسرع بخمس مرات من معدل إعادة تدويرها، حيث بلغت 62 مليون طن في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030. وبينت الوكالة أن أفريقيا، على الرغم من إنتاجها كميات أقل من النفايات الإلكترونية، تعاني من ضعف البنية التحتية المناسبة، إلا أن البنك الدولي يرى أن تطوير قطاع تثمين النفايات الإلكترونية يمكن أن يخلق آلاف فرص العمل المؤهلة في القارة. واختتمت الوكالة بأن مركز برج شاكير يجسد هذه المفارقة، حيث يظل نموذجًا قابلاً للتطوير، ولكنه بحاجة إلى إعادة هيكلة سريعة، حتى لا تتحول هذه النفايات إلى تهديد لصحة الإنسان والتربة والموارد المائية، بل إلى محرك اقتصادي رئيسي. وأشارت الوكالة إلى أن المبادرة الإقليمية WEEEVALUE، الممولة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تختبر حاليًا نماذج جديدة لجمع النفايات والتوعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما قد يساهم في تجاوز حالة الجمود الحالية





