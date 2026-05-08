تونس ومأزق التحول السياسي: بين وهم الاستقرار وتحديات بناء الجمهورية الجديدة

دراسة تحليلية معمقة تتناول مسار تصحيح المسار في تونس وتداعياته على الديمقراطية التمثيلية، مع تسليط الضوء على التوجهات الدولية نحو تفضيل الاستقرار على الشرعية الديمقراطية في المنطقة العربية.

تعيش الدولة ال تونس ية في الوقت الراهن حالة من التجاذب السياسي المعقد، حيث تجد نفسها في عين العاصفة نتيجة تحولات جيوسياسية كبرى اجتاحت المجال العربي والإسلامي بأسره.

ولم تكن تونس بمعزل عن هذه التداعيات التي تفرض قراءة واقعية ومنطقية للمشهد الراهن. إن فهم هذه التحولات يتطلب الانطلاق من حقيقتين أساسيتين؛ الأولى هي غياب مقومات السيادة الحقيقية بمكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهو ما يجعل القرار السيادي عرضة للتدخلات الخارجية والهندسات الاجتماعية الفوقية. أما الحقيقة الثانية، فتتمثل في تحول الاستراتيجيات الغربية التي أعقبت موجات الربيع العربي، حيث تراجعت أولوية نشر الديمقراطية لصالح أولوية الاستقرار.

وهذا يعني أن القوى العالمية الكبرى لم تعد تعبأ بطبيعة نظام الحكم أو بمدى شرعيته الديمقراطية بقدر ما تهتم بقدرة النظام على الهيمنة الداخلية ومنع حدوث توترات عميقة قد تهدد مصالحها الاستراتيجية أو مصالح وكلائها المحليين على المدى القريب والبعيد. إن هذا التحول يعكس رغبة الغرب في إيجاد كيانات وظيفية تضمن مصالحه تحت غطاء من الاستقرار، مع الاستمرار في استخدام ملفات حقوق الإنسان والحريات كأدوات للابتزاز السياسي والضغط لتحقيق مكاسب مادية ورمزية، بعيداً عن الرغبة الحقيقية في تمكين الشعوب من خياراتها الديمقراطية.

وفيما يتعلق بالداخل التونسي، فإن ما تم تسميته بتصحيح المسار الذي انطلق في الخامس والعشرين من يوليو، لم يكن مجرد إجراء تقني أو مرحلي لمعالجة خلل في أداء الدولة، بل كان استجابة لانتظارات قطاعات واسعة من الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني التي سئمت من تعثر الانتقال الديمقراطي. ورغم أن بعض النخب الحداثية حاولت التموضع داخل هذه السردية الجديدة بعد أن كانت المستفيد الأكبر مما وصف لاحقاً بالعشرية السوداء، إلا أن هناك سوء فهم عميق ساد أوساط العائلة الديمقراطية.

لقد اعتقد هؤلاء أن تصحيح المسار هو مجرد وسيلة لنقل السلطة أو إعادة ترتيب الأدوار ضمن نظام المناولة السياسية، حيث يأملون في الحصول على مواقع هامشية أو وجاهة اجتماعية ضمن منظومة استعمارية داخلية جديدة. لكن الواقع أثبت أن المشروع السياسي الحالي يتحرك بمنطق البديل المطلق للأجسام الوسيطة في الديمقراطية التمثيلية، وهو لا يقبل بمبدأ الشراكة مع الفاعلين الذين ساهموا في تعثر الدولة خلال سنوات الانتقال.

ومنذ صدور المراسيم الرئاسية اللاحقة، تأكد للكثيرين أن الهدف ليس مجرد مواجهة خطر داهم، بل تأسيس جمهورية جديدة تقوم على الديمقراطية المباشرة أو القاعدية، التي ترى في الأحزاب والبرلمانات التقليدية خطراً جاثماً يعيق مسار التحرير الوطني الشامل. ومع ذلك، فإن هذا المسار يواجه اليوم تحديات جسيمة تهدد استدامته، حيث يتسم الاستقرار الحالي بأنه استقرار هش يفتقر إلى مشروعية الإنجاز الملموس.

لقد أصبحت السلطة في حالة خصومة مفتوحة مع كافة الأجسام الوسيطة، بما في ذلك القوى التي دعمتها في البداية، وهو ما وضع النظام في عزلة سياسية تجاه القوى التقليدية. والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف يمكن للنظام ضمان استمرار هذا الاستقرار في ظل غياب إنجازات اقتصادية واجتماعية تلامس حياة المواطن اليومية؟ إن الرهان على شرعية شعبية هشة، تظهر ملامحها في الاستحقاقات الانتخابية، قد لا يكون كافياً أمام تزايد الضغوط المعيشية.

فرغم أن جزءاً من المتخيل السياسي التونسي لا يزال مرتبطاً بفكرة الزعامة الفردية، إلا أن عدم ظهور ثمار حرب التحرير الوطني في مستوى الخدمات الأساسية والقدرة الشرائية يجعل المواطن يتخذ مسافة نقدية من النظام. بل إن هذا الوضع قد يدفع البعض للحنين إلى الديمقراطية التمثيلية، ليس إيماناً بنظرياتها، بل باعتبارها تجربة كانت توفر حدّاً أدنى من التعددية والضمانات الواقعية مقارنة بديمقراطية المجالس الحالية.

إن تونس تقف اليوم أمام مفترق طرق يتطلب الانتقال من منطق الصراع مع الأجسام الوسيطة إلى منطق البناء التنموي الشامل الذي يربط الشرعية السياسية بالإنجاز الاقتصادي الفعلي





تونس تصحيح المسار الديمقراطية التمثيلية الاستقرار السياسي الجيوسياسية

