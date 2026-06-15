تونس تتلقى هزيمة كبيرة 1-5 من السويد في أولى مبارياتها بكأس العالم

خسر المنتخب التونسي مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 بنتيجة كبيرة 1-5 أمام السويد في المجموعة السادسة، بينما تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الياباني 2-2 في مباراة مثيرة.

开启突尼斯队在世界杯历史上的第七次征程，他们以一种令人失望的方式开始了比赛，以1比5的大比分输给了同组的瑞典队。比赛在墨西哥蒙特雷的体育场进行，属于F组。瑞典队取得了领先，进球的是具有突尼斯血统的中场球员亚辛·阿亚里（第7分钟）。随后，效力于英超利物浦队的亚历山大·伊萨克打进了瑞典队的第二粒进球（第30分钟）。但奥马尔·雷基克为代表突尼斯队扳回一球（第43分钟）。随后，阿森纳队的前锋维克托·约克雷斯将比分改写为3比1（第59分钟），替补出场的马蒂亚斯·斯文伯格打进第四球（第88分钟），最后阿亚里在补时第六分钟打进了第五球（第90+6分钟）。在教练格雷姆·波特（英格兰籍）的带领下，瑞典队取得了胜利，以3分暂时登上了F组榜首，这得益于早些时候荷兰队与日本队2比2战平的结果。阿亚里现效力于英超布莱顿队，他在进球后并未大肆庆祝，以示对其根源的尊重。据悉，他的父亲是突尼斯人，母亲是摩洛哥人，他本人于2003年出生于瑞典。值得一提的是，突尼斯国家队（迦太基之鹰）的代表曾在2021年联系阿亚里，希望他能在2022年世界杯上代表突尼斯出战，但他在父亲的支持下最终选择了瑞典国家队，这一点此前在球员及其父亲的采访中都有提及。这是突尼斯队史上的第15个世界杯决赛阶段进球，跨越了19场比赛。突尼斯队迄今为止的战绩是3胜5平11负，此前的六次参赛经历（1978年、1998年、2002年、2006年、2018年、2022年）均未能从小组赛出线。而瑞典队本场比赛的第五个进球是其13次世界杯参赛历程中的第85个进球。瑞典队在世界杯历史上总战绩为20胜13平19负，共参加了52场比赛。在另一场比赛中，荷兰队凭借队长范戴克的一记精彩头球取得领先，比赛地点在德克萨斯州阿灵顿的达拉斯牛仔队体育场。但日本队由南野拓实迅速扳平比分，随后边锋克里斯蒂安·普林斯·桑贝弗尔在比赛进行一小时后打入一记精彩的弧线球，将比分改写为2比1.

开启突尼斯队在世界杯历史上的第七次征程，他们以一种令人失望的方式开始了比赛，以1比5的大比分输给了同组的瑞典队。比赛在墨西哥蒙特雷的体育场进行，属于F组。瑞典队取得了领先，进球的是具有突尼斯血统的中场球员亚辛·阿亚里（第7分钟）。随后，效力于英超利物浦队的亚历山大·伊萨克打进了瑞典队的第二粒进球（第30分钟）。但奥马尔·雷基克为代表突尼斯队扳回一球（第43分钟）。随后，阿森纳队的前锋维克托·约克雷斯将比分改写为3比1（第59分钟），替补出场的马蒂亚斯·斯文伯格打进第四球（第88分钟），最后阿亚里在补时第六分钟打进了第五球（第90+6分钟）。在教练格雷姆·波特（英格兰籍）的带领下，瑞典队取得了胜利，以3分暂时登上了F组榜首，这得益于早些时候荷兰队与日本队2比2战平的结果。阿亚里现效力于英超布莱顿队，他在进球后并未大肆庆祝，以示对其根源的尊重。据悉，他的父亲是突尼斯人，母亲是摩洛哥人，他本人于2003年出生于瑞典。值得一提的是，突尼斯国家队（迦太基之鹰）的代表曾在2021年联系阿亚里，希望他能在2022年世界杯上代表突尼斯出战，但他在父亲的支持下最终选择了瑞典国家队，这一点此前在球员及其父亲的采访中都有提及。这是突尼斯队史上的第15个世界杯决赛阶段进球，跨越了19场比赛。突尼斯队迄今为止的战绩是3胜5平11负，此前的六次参赛经历（1978年、1998年、2002年、2006年、2018年、2022年）均未能从小组赛出线。而瑞典队本场比赛的第五个进球是其13次世界杯参赛历程中的第85个进球。瑞典队在世界杯历史上总战绩为20胜13平19负，共参加了52场比赛。在另一场比赛中，荷兰队凭借队长范戴克的一记精彩头球取得领先，比赛地点在德克萨斯州阿灵顿的达拉斯牛仔队体育场。但日本队由南野拓实迅速扳平比分，随后边锋克里斯蒂安·普林斯·桑贝弗尔在比赛进行一小时后打入一记精彩的弧线球，将比分改写为2比1





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كأس العالم تونس السويد هزيمة مجموعة السادسة ياسين عياري فيكتور يوكيريس منتخب هولندا منتخب اليابان

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