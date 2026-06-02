تونس: أحكام بالسجن المؤبد لـ35 متهماً في قضية الجهاز السري لحركة النهضة بينهم الغنوشي

قضت المحكمة التونسية بالسجن المؤبد ضد 35 متهماً في قضية الجهاز السري لحركة النهضة، بينهم راشد الغنوشي وعلي العريض، بتهم تتعلق بالتجسس واغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا ال إرهاب بالمحكمة الابتدائية ب تونس ، أمس الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، أحكامها الابتدائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الجهاز السري لحركة النهضة ".

وشملت الأحكام عقوبات شديدة راوحت بين السجن المؤبد وسنوات طويلة، وطالت 35 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائب رئيس الحركة علي العريض، وعدد من الإطارات الأمنية السابقة، والمتهم الرئيسي في قضية "الغرفة السوداء" مصطفى خذر. ورواحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجناً بالنسبة لمصطفى خذر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجناً لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي، وسبعة متهمين آخرين.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجناً لفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجناً لعبدالعزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجناً لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجناً لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجناً لراشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار، والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش، والسجن 42 سنة لعلي العريض، والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، والسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنين.

أثير ملف القضية مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعاً في فبراير ويوليو من سنة 2013. واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي "الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة.

وتُعد هذه القضية من أبرز وأعقد الملفات الأمنية والسياسية في تونس بعد ثورة 2011، ويرى مراقبون أنها تمثل محطة حاسمة في المواجهة بين السلطات التونسية بعد 25 يوليو 2021 وحركة النهضة، التي كانت أكبر حزب سياسي في البلاد لأكثر من عقد. ويأتي الحكم ضمن سلسلة قضايا متعددة يواجهها راشد الغنوشي وقيادات النهضة، تشمل اتهامات بالتآمر على أمن الدولة، وتلقي تمويل أجنبي، وغيرها، في حين تؤكد حركة النهضة دائماً أن هذه القضايا "سياسية بامتياز" وتستهدف تصفية الحسابات مع المعارضة.

تثير هذه الأحكام ردود فعل متباينة في الشارع التونسي، حيث يرى مؤيدو الحكومة الحالية أن القضاء مستقل ويحاسب الفاسدين والإرهابيين، بينما يعتبر معارضوها أن المحاكمة سياسية وتستهدف إقصاء الخصوم. يذكر أن تونس تشهد منذ 25 يوليو 2021 مساراً استثنائياً، تمثل في حل البرلمان وإصدار دستور جديد وتعديلات واسعة في النظام السياسي، مما أثار جدلاً حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.

وتعتبر قضية "الجهاز السري" من أهم القضايا التي تختبر مدى استقلالية القضاء وحياديته، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية المعارضة. ومن المتوقع أن تستأنف الأحكام أمام محكمة الاستئناف، مما قد يطيل أمد القضية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في تونس. في الوقت نفسه، يتابع المجتمع الدولي هذه التطورات باهتمام، حيث تعتبر تونس نموذجاً للتحول الديمقراطي في المنطقة العربية، وقد تؤثر هذه الأحكام على صورة البلاد في الخارج وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة





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تونس النهضة الغنوشي إرهاب أحكام قضائية

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