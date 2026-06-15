تونس تخسر بثلاثية نظيفة أمام السويد في افتتاح مباريات المجموعة بكأس العالم 2026

منتخب السويد يحقق فوزاً كبيراً على تونس بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، حيث سجل ياسين العياري هدفين وأضاف ألكسندر إيزاك وأليكسندر غيوكيريس وماتياس سفانبيرغ أهداف أخرى، بينما سجل عمر الرقيق الهدف التونسي الوحيد، ليصعد السويد لصدارة المجموعة وتكون تونس في القاع

استهل منتخب تونس مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة قاسية أمام نظيره السويد ي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة، على الأراضي الأمريكية والكندية والمكسيكية.

وفرض المنتخب السويدي أفضليته منذ الدقائق الأولى، لينجح ياسين العياري في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة السابعة مستغلاً خطأ دفاعياً، قبل أن يعزز ألكسندر إيزاك النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 30. وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد عمر الرقيق الأمل لمنتخب تونس بعدما قلص الفارق برأسية متقنة في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد 2-1.

في الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي تفوقه مستفيداً من الأخطاء الدفاعية التونسية، حيث أضاف فيكتور غيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم سجل ماتياس سفانبيرغ الهدف الرابع في الدقيقة 84 بعد تمريرة من إيزاك. واختتم ياسين العياري مهرجان الأهداف بإحرازه هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بفوز سويدي كبير بنتيجة 5-1.

وبهذا الانتصار، حصد المنتخب السويدي أول ثلاث نقاط له في البطولة متصدراً ترتيب المجموعة، فيما بقي منتخب تونس دون نقاط بعد الجولة الأولى





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كأس العالم 2026 تونس السويد مباريات المجموعة ياسين العياري ألكسندر إيزاك عمر الرقيق

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