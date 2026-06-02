تونس تحجز مقعدها في مونديال 2026 وتعلن قائمتها النهائية

يعلن المنتخب التونسي عن قائمته النهائية لكأس العالم 2026، بقيادة المدرب صبري لموشي، ويسجل حضوره السابع في المونديال.

يستعد المنتخب ال تونس ي الأول لكرة القدم لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2026 ، بعد أن حجز مقعده في المحفل العالمي للمرة السابعة في تاريخه. ويعود أول حضور ل تونس في المونديال إلى عام 1978 في الأرجنتين، حيث حقق إنجازا تاريخيا بفوزه على المكسيك 3-1، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يحقق انتصارا في كأس العالم.

وتوالت المشاركات بعد ذلك في أعوام 1998 و2002 و2006 و2018 و2022، ليثبت نسور قرطاج أنهم أحد أعمدة الكرة الأفريقية. ويأتي التأهل هذه المرة تحت قيادة المدرب الفرنسي من أصول تونسية صبري لموشي، الذي تعاقد معه الاتحاد التونسي لكرة القدم بعقد يمتد حتى يوليو 2028. وتولى لموشي المهمة خلفا للمدرب سامي الطرابلسي، الذي قاد الفريق للخروج من دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

ويهدف الاتحاد من هذا التعاقد إلى تعزيز الحضور التنافسي للمنتخب على المستويين القاري والدولي، والاستفادة من خبرة لموشي الذي سبق له تدريب أندية في الدوري الفرنسي. وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا، موزعين على المراكز المختلفة. في حراسة المرمى، اختير كل من أيمن دحمان الذي تألق في الدوري التونسي، وصبري بن حسن حارس مرمى النادي الإفريقي، ومهيب الشامخ الذي أظهر مستويات لافتة.

وفي خط الدفاع، ضمت القائمة أسماء مثل منتصر الطالبي وديلان برون وعمر الرقيق وعلي العابدي ويان فاليري وآدم عروس ورائد الشيخاوي ومعتز النفاتي، حيث يمثل هذا الخط مزيجا من الخبرة والشباب. أما في خط الوسط، فقد شملت القائمة إلياس السخيري وراني خضيرة وحنبعل المجبري وأنيس بن سليمان وحاج محمود وإسماعيل الغربي ومرتضى بن وناس، وهم لاعبون يتمتعون بقدرات فنية وبدنية عالية، ويعول عليهم في صناعة اللعب والربط بين الدفاع والهجوم.

وفي خط الهجوم، اختير إلياس العاشوري وإلياس سعد وفراس شواط وحازم المستوري وخليل العياري وسباستيان تونكتي وريان اللومي ومحمد أمين بن حميدة، ويمثلون قوة هجومية متنوعة قادرة على هز الشباك. وتشير التحليلات إلى أن المنتخب التونسي يسعى لتحقيق أفضل نتيجة له في المونديال، خاصة بعد أن وصل إلى الدور ربع النهائي في كأس العرب 2021، وأظهر أداء جيدا في التصفيات. ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباريات ودية قوية قبل البطولة للوقوف على جاهزيته.

ويعول الجمهور التونسي على هذه القائمة لمواصلة مسيرة الإنجازات ورفع راية تونس عاليا في المحفل العالمي، خاصة مع وجود عناصر شابة تتمتع بخبرات دولية. وتأتي هذه المشاركة في ظل تطور ملحوظ في البنية التحتية الرياضية في تونس، واهتمام متزايد بتطوير كرة القدم عبر الأكاديميات والبرامج التدريبية. ويأمل الاتحاد التونسي أن تكون كأس العالم 2026 منصة لإبراز المواهب التونسية وفتح آفاق جديدة للاعبين للاحتراف في أوروبا. ومع وجود مدرب مثل لموشي، تظل الطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز يضاف إلى تاريخ الكرة التونسية





