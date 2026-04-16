تونس: خطة لتعزيز اللغة الإنجليزية كلغة ثانية رسمياً

مقترح قانون جديد يهدف إلى ترسيخ اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في تونس، بدءًا من التعليم الأساسي وصولاً إلى الجامعات، لتعزيز الفرص الاقتصادية والعلمية والتواصل الدولي.

تتجه تونس بخطوات جادة نحو تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية ، حيث أعلن حاتم اللباوي، عضو جهة المبادرة بمقترح قانون حول تعزيز استعمال اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في البلاد، عن جاهزية الأرضية اللازمة للبدء في تدريسها للتلاميذ ابتداءً من السنة الثانية ابتدائي.

ويأتي هذا المقترح في ظل قناعة متنامية لدى المشرعين والمختصين بأهمية اللغة الإنجليزية كلغة عالمية باتت ضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.

ووفقاً لتقديرات اللباوي، فإن الطفل التونسي اليوم، بفضل استخدامه الواسع للوسائل والتقنيات الحديثة، يمتلك قدرة ملحوظة على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، مما يجعل الاستفادة من هذه الملكة الطبيعية في النظام التعليمي أمراً منطقياً وضرورياً.

وتكمن الأهمية الكبرى لهذا المقترح في إدراكه العميق للدور المحوري الذي تلعبه اللغة الإنجليزية في عالم اليوم، فهي ليست مجرد أداة للتواصل، بل مفتاح أساسي للفرص في مجالات العمل، والأعمال التجارية، والبحث العلمي المتقدم، والتواصل الدبلوماسي، فضلاً عن المعاملات الاقتصادية الدولية التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي.

ويؤكد اللباوي بشدة أن اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في تونس لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء أو قطع العلاقة باللغة الفرنسية، بل هو توسيع للأفق اللغوي والثقافي للطلاب والمجتمع ككل.

ويشير إلى أن اللغة الفرنسية، رغم تاريخها الطويل وارتباطها بتونس، إلا أن نطاق تأثيرها الجغرافي والاقتصادي والعلمي بات محدوداً نسبياً مقارنة بالانتشار العالمي للغة الإنجليزية.

لذلك، فإن هذا المقترح يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لتونس في المحافل الدولية، وفتح آفاق أرحب للشباب التونسي في سوق العمل العالمي، وتمكين الباحثين من الوصول إلى أحدث المعارف والتقنيات.

يُذكر أن لجنة التربية قد باشرت بالفعل في يوم الخميس جلسات الاستماع المتعلقة بهذا المقترح القانوني، مما يدل على جديته وحرصه على تفعيله في أقرب وقت ممكن.

ويتضمن المقترح القانوني بنوداً واضحة ترسم مسار تطبيق اللغة الإنجليزية في النظام التعليمي.

فبالإضافة إلى البدء بتدريسها كلغة أساسية اعتباراً من السنة الثانية من المرحلة الابتدائية، يدعو المقترح إلى اعتمادها كلغة تدريس في المواد العلمية والتكنولوجية ابتداءً من المرحلة الإعدادية.

وهذا يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللغوية اللازمة لفهم واستيعاب العلوم والتكنولوجيا الحديثة التي تعتمد بشكل كبير على المصطلحات والمراجع باللغة الإنجليزية.

كما يسعى المقترح إلى جعل اللغة الإنجليزية لغة ثانية في المعاملات الإدارية، مما يسهل التواصل مع المؤسسات والهيئات الدولية، ويعزز من قدرة الإدارة التونسية على مواكبة التطورات العالمية في مجال الإدارة والتنظيم.

ولم يتوقف المقترح عند حدود التعليم الأساسي والإعدادي، بل امتد ليشمل التعليم العالي والبحث العلمي.

فهو يلزم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم الجامعي التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجالات التكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والطب، والاقتصاد.

وهذا البند يهدف إلى ضمان أن يكون الخريجون التونسيون مؤهلين تأهيلاً عالياً لمواجهة متطلبات سوق العمل العالمي، وأن يكونوا قادرين على المشاركة بفعالية في الأبحاث العلمية الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات مع نظرائهم حول العالم.

إن تبني اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في النظام التعليمي الجامعي، وخاصة في المجالات العلمية والتطبيقية، سيفتح الباب أمام الطلاب والباحثين للتفاعل المباشر مع أحدث الأبحاث المنشورة، والمشاركة في مؤتمرات دولية، والحصول على منح دراسية في جامعات عالمية مرموقة.

كما سيساهم في رفع مستوى البحث العلمي في تونس، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات المعرفة والتكنولوجيا، نظراً لقدرة المؤسسات العلمية والشركات على التواصل بسهولة وفعالية.

وبحسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المصاحبة للمقترح، فإن هذه الخطوات الاستراتيجية تأتي لتعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي، وإعداد جيل قادر على التكيف مع تحديات العولمة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

إن هذا التحول اللغوي ليس مجرد تغيير في المناهج التعليمية، بل هو استثمار في رأس المال البشري، وخطوة نحو تعزيز مكانة تونس كشريك فاعل في المجتمع الدولي.

إن الاهتمام المتزايد باللغة الإنجليزية في تونس يعكس وعياً عميقاً بأهميتها المتزايدة في عصر العولمة، حيث أصبحت اللغة حاجزاً أو جسراً نحو التقدم والازدهار.

وقد أدركت القيادة التونسية، من خلال هذا المقترح القانوني، ضرورة تزويد الأجيال القادمة بالأدوات اللغوية اللازمة للتنافس على المستوى العالمي.

فاللغة الإنجليزية لم تعد مجرد لغة أجنبية، بل أصبحت لغة العلم والتكنولوجيا والأعمال، وهي اللغة التي تفتح الأبواب أمام فرص لا حصر لها.

من خلال جعل اللغة الإنجليزية لغة أساسية في مراحل مبكرة من التعليم، سيتمكن الأطفال التونسيون من اكتسابها بشكل طبيعي وتلقائي، مما يسهل عليهم فيما بعد استيعاب المواد العلمية والتكنولوجية المعقدة التي تعتمد بشكل كبير على المصطلحات الإنجليزية.

وهذا سيساهم في سد الفجوة المعرفية بين تونس وباقي دول العالم المتقدمة في مجالات العلوم والابتكار.

إن إدخال اللغة الإنجليزية كلغة تدريس في المواد العلمية والتكنولوجية في المرحلة الإعدادية هو خطوة جريئة ومهمة.

فغالباً ما يجد الطلاب صعوبة في فهم المفاهيم العلمية المعقدة بسبب حاجز اللغة.

وباعتماد اللغة الإنجليزية، سيتمكن الطلاب من الوصول المباشر إلى المصادر الأصلية للمعلومات، وقراءة الأبحاث والدراسات الحديثة، والتفاعل مع التطورات العلمية فور حدوثها.

وهذا سيعزز من قدراتهم البحثية والإبداعية، ويشجعهم على الانخراط في مسارات علمية متقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جعل اللغة الإنجليزية لغة ثانية في المعاملات الإدارية سيساهم في تسهيل إجراءات التواصل بين تونس والدول والهيئات الأجنبية.

سيصبح من الأسهل جذب الاستثمارات الأجنبية، وإبرام الاتفاقيات الدولية، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وهذا بدوره سيعزز من مكانة تونس الاقتصادية والدبلوماسية على الساحة الدولية.

أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فإن اعتماد اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم الجامعي ذات العلاقة بالتكنولوجيا والعلوم الطبيعية والطب والاقتصاد هو أمر حيوي.

فهذه المجالات تتطور بسرعة فائقة، وتعتمد على نشر الأبحاث والمعلومات باللغة الإنجليزية.

ومن خلال تمكين الطلاب والباحثين من قراءة وفهم هذه المواد باللغة الإنجليزية، سيتمكنون من البقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات، والمساهمة في دفع عجلة البحث العلمي في تونس.

كما أن هذا التوجه سيجذب المزيد من التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، ويعزز من سمعة الجامعات التونسية على المستوى العالمي.

إن مقترح القانون هذا ليس مجرد مبادرة تعليمية، بل هو رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تأهيل الكفاءات التونسية لمواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة في الاقتصاد العالمي المعرفي.

وهو يعكس فهماً عميقاً للتطورات العالمية، وضرورة التكيف معها لضمان استدامة التنمية والازدهار.





