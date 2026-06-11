تونس في مواجهة الاستبداد: دعوة لإعادة بناء الجبهة الديمقراطية والكتلة الوطنية

تحليل عميق للأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة في تونس، مع تسليط الضوء على مخاطر تفكيك المؤسسات المنتخبة وضرورة استلهام تجارب التوافق التاريخية لبناء مشروع جمهوري جامع ينقذ المسار الديمقراطي.

تمر الجمهورية ال تونس ية في الوقت الراهن بمرحلة سياسية بالغة الخطورة والتعقيد، حيث تشهد البلاد توجهاً متسارعاً نحو تركيز السلطات في يد جهة واحدة، وهو ما أدى إلى تفكيك ممنهج للمؤسسات المنتخبة وإضعاف شديد لمنظومة القضاء المستقل، فضلاً عن تضييق الخناق على المؤسسات الإعلامية ومكونات المجتمع المدني التي كانت تشكل صمام أمان للتعددية.

إن هذا التراجع المقلق في المكتسبات الديمقراطية يفرض على القوى الوطنية واجبًا أخلاقيًا ووطنيًا يحتم عليها تشكيل جبهة إنقاذ ديمقراطية واسعة، تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة والمصالح الفئوية المحدودة، وذلك لمواجهة خطر العودة إلى الاستبداد الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة. إن تونس اليوم تجد نفسها أمام تساؤل تاريخي مصيري يتجاوز حدود الصراع الإيديولوجي: كيف يمكن إعادة بناء المجال العام على أسس تضمن الحرية وتحقق العدالة الاجتماعية وتمنع انفراد جهة واحدة بالقرار السياسي؟

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تعيش تونس أزمة عميقة تتجسد في تراجع حاد في مؤشرات النمو الاقتصادي، وارتفاع قياسي في نسب البطالة والتضخم، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطن التونسي البسيط وللفئات الوسطى على حد سواء. هذا التدهور المعيشي ولد حالة من الإحباط الشعبي العام وفقدان الثقة في النخب السياسية ومؤسسات الدولة، مما جعل الشارع مشحوناً بالتوتر والقلق من المستقبل.

وفي ظل هذا المناخ، تبدو المعارضة السياسية مشتتة ومجزأة بين مبادرات متعددة ورؤى متباينة، حيث فشلت حتى الآن في صياغة بديل سياسي مقنع أو بناء جبهة موحدة قادرة على تقديم حلول عملية للأزمات المتراكمة. وبدلاً من أن تتحول الاختلافات الفكرية إلى مصدر ثراء ديمقراطي، تحولت في كثير من الأحيان إلى عوامل تنافر وانقسام، تغذيها النزعات الشخصية والرغبة في الزعامة لدى بعض الفاعلين السياسيين، الذين قدموا رهانات التموقع الشخصي على مقتضيات العمل الجماعي لإنقاذ الوطن.

إن الخروج من هذا النفق المظلم يتطلب مراجعات سياسية عميقة تستعيد روح الحوار والتوافق التي ميزت محطات تاريخية ملهمة في النضال التونسي. وهنا يبرز استحضار تجربة الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ليس من باب الحنين إلى الماضي، بل كمنهجية عمل للمستقبل. لقد أثبتت تلك التجارب أن المشترك الوطني أوسع بكثير من الخلافات الإيديولوجية، حيث نجحت في جمع تيارات إسلامية وقومية ويسارية وليبرالية على أرضية مشتركة تقوم على احترام التعددية وسيادة القانون.

كما أن الانفتاح السياسي الذي شهدته بداية عام 2001، حين انخرط إسلاميون ديمقراطيون في تجربة التجمع الاشتراكي التقدمي، أكد أن المعركة الأساسية في تونس هي معركة حريات عامة ودولة قانون وليست معركة هوية. إن استعادة هذه الروح التوافقية هي السبيل الوحيد لبناء كتلة ديمقراطية تاريخية تربط بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.

ومن منظور الاقتصاد السياسي، فإن تعثر الانتقال الديمقراطي في تونس لم يكن مجرد نتيجة لأخطاء سياسية عابرة، بل ارتبط بجذور عميقة تتمثل في فشل تفكيك منظومات الريع والفساد وشبكات النفوذ الاقتصادية التي استفادت لعقود من غياب الشفافية والمساءلة. هذه القوى الريعية، التي تداخلت مع مصالح إمبريالية خارجية، عملت على إفشال التوافقات الوطنية وإعادة إنتاج المنظومة القديمة بوجوه جديدة، مما استنزف الرصيد المعنوي للثورة.

لذا، فإن أي مشروع إنقاذي حقيقي يجب أن يربط الإصلاح السياسي بإصلاحات اقتصادية هيكلية تنهي عصر الامتيازات غير المشروعة وتحقق توزيعاً عادلاً للثروات. إن التحدي المطروح اليوم هو توحيد كافة القوى الوطنية تحت راية تونس الشهادة، لبناء مشروع جمهوري جديد يستلهم أهداف ثورة الحرية والكرامة، ويعيد الأمل للمجتمع في إمكانية الانتقال من حالة التشتت والإحباط إلى أفق من الاستقرار والعدالة والازدهار الشامل





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