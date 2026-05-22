توماس توخل يفجر مفاجآت مدوية في قائمة منتخب إنجلترا لمونديال 2026

قرارات جريئة من المدرب توماس توخل باستبعاد نجوم بارزين مثل فودن وبالمر، مع استدعاء مفاجئ لإيفان توني استعداداً لكأس العالم 2026.

أحدث المدرب الألماني توماس توخل ، المدير الفني الجديد للمنتخب الإنجليزي ل كرة القدم ، زلزالاً في الأوساط الرياضية العالمية بعد إعلانه عن قائمة الأسود الثلاثة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 ، التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جاءت هذه القائمة محملة بقرارات وصفها الكثيرون بأنها جريئة للغاية، حيث يطمح توخل، الذي سبق له تحقيق المجد القاري مع تشيلسي، إلى كسر لعنة غياب الألقاب التي تلاحق إنجلترا منذ ستة عقود. إن هذه الخطوة تعكس رغبة المدرب الألماني في بناء هوية جديدة للمنتخب تعتمد على رؤيته الفنية الخاصة، بعيداً عن الأسماء الرنانة التي قد لا تتماشى مع خططه التكتيكية للمرحلة المقبلة، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على عاتقه منذ اللحظات الأولى لتوليه المهمة.

أبرز ما صدم الجماهير والمحللين هو استبعاد أسماء كانت تعتبر ركائز أساسية في تشكيلة المنتخب، وفي مقدمتهم الموهوب فيل فودن والنجم المتألق كول بالمر، بالإضافة إلى الظهير ترنت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد الإسباني. هذه الاستبعادات لم تمر مرور الكرام، بل أثارت جدلاً واسعاً حول معايير الاختيار، خاصة وأن بعض هؤلاء اللاعبين قدموا مستويات استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شملت قائمة المستبعدين مورغان غيبس وايت ودومينيك كالفيرت لوين، رغم تسجيلهما عدداً كبيراً من الأهداف هذا الموسم. وقد عبر بعض اللاعبين المستبعدين عن صدمتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنهم كانوا يتوقعون لعب دور محوري في البطولة بناءً على أدائهم الفني المتميز، مما يشير إلى وجود حالة من عدم الرضا في أروقة بعض النجوم.

في المقابل، حملت القائمة مفاجأة من العيار الثقيل باستدعاء إيفان توني، مهاجم نادي الأهلي السعودي، ليكون جزءاً من البعثة الإنجليزية. توني الذي تألق بشكل لافت في الدوري السعودي بتسجيله 32 هدفاً في 32 مباراة، يعود للمنتخب ليكون البديل الاستراتيجي للنجم هاري كاين. ورغم أن مشاركاته مع الأسود الثلاثة كانت محدودة جداً منذ انتقاله إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024، إلا أن توخل راهن على فاعليته التهديفية العالية وقدرته على الحسم في اللحظات الحرجة.

كما لفت النظر وجود جون ستونز في القائمة رغم معاناته من الإصابات وقلة مشاركاته مع مانشستر سيتي، مما يشير إلى ثقة توخل المطلقة في قدرات ستونز القيادية والفنية داخل خط الدفاع، رغبة منه في تأمين العمق الدفاعي بخبرات موثوقة. أما بالنسبة لتفاصيل التشكيلة الكاملة التي تم الإعلان عنها، فقد شهدت حراسة المرمى تواجد جوردان بيكفورد من إيفرتون، ودين هندرسون من كريستال بالاس، وجيمس ترافورد من مانشستر سيتي.

وفي خط الدفاع، اعتمد توخل على ريس جيمس من تشلسي، وتينو ليفرامينتو ودان بيرن من نيوكاسل، ومارك غويهي وجون ستونز ونيكو أورايلي من مانشستر سيتي، وإزري كونسا من أستون فيلا، وجاريل كوانساه من باير ليفركوزن، ودجيد سبنس من توتنهام. بينما تعزز خط الوسط بوجود ديكلان رايس من آرسنال، وإليوت أندرسون من نوتنغهام فوريست، وجود بيلينغهام من ريال مدريد، وجوردان هندرسون من برنتفورد، وكوبي ماينو من مانشستر يونايتد، ومورغان رودجرز من أستون فيلا، وإيبيريتشي إيزي من آرسنال.

وفي خط الهجوم، يقود هاري كاين من بايرن ميونيخ الكتيبة الهجومية إلى جانب إيفان توني من الأهلي، وأولي واتكينز من أستون فيلا، وبوكايو ساكا ونوني مادويكي من آرسنال، وماركوس راشفورد من برشلونة الإسباني، وأنتوني جوردن من نيوكاسل. ينتظر المنتخب الإنجليزي اختبارات صعبة في بداية مشواره المونديالي، حيث سيواجه المنتخب الكرواتي في مدينة دالاس في السابع عشر من يونيو، تليها مواجهة أمام غانا في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة بنما.

إن هذه القرارات الفنية تضع توماس توخل تحت مجهر الرقابة الشديدة من قبل الصحافة والجمهور الإنجليزي، حيث ستكون النتائج هي الفيصل الوحيد في تقييم هذه المغامرة. فإما أن ينجح توخل في قيادة الأسود الثلاثة إلى منصة التتويج العالمية ومحو سنوات من الإخفاقات، أو أن تتحول هذه الاستبعادات والرهانات إلى نقطة ضعف تؤثر على مسيرة المنتخب في البطولة الأهم عالمياً، مما قد يعرض مستقبله مع المنتخب للخطر





